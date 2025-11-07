Od jekla z redkimi kovinami, samurajskih mečev do PVD-prevlek

V članku preberite:

Dr. Peter Panjan v članku predstavlja zgodovino razvoja orodij, od časov, ko so začeli taliti železovo rudo do današnjih dni, ko so orodja premazana s posebnimi premazi, ki jim dajejo večjo trdnost in žilavost.

Ključen napredek civilizacije se je zgodil, ko je človek začel uporabljati orodje. Kako pomembno vlogo je imelo orodje pri razvoju civilizacije, ponazarja tudi dejstvo, da arheologi posamezne stopnje človekovega razvoja imenujejo po materialih, iz katerih so ljudje izdelovali orodje in orožje – kamena, bronasta in železna doba ...

Pri razvoju trdih zaščitnih prevlek in njihovem uvajanju v industrijsko proizvodnjo nismo veliko zaostajali za najboljšimi na svetu, saj je bil Center za trde prevleke eden prvih te vrste na svetu. Na začetku devetdesetih let smo med prvimi na svetu v industrijsko proizvodnjo vpeljali prevleke CrN. Eden večjih uspehov je bilo tudi to, da smo že pred več kot dvajsetimi leti uspešno uvedli trde prevleke za zaščito orodij, namenjenih izdelavi tablet v farmacevtski industriji, pojasnjuje avtor članka.