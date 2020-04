FOTO:Od ničvredne pločevinke do okna v vesolje

Zaradi težav z glavnim zrcalom je bil projekt Hubble tarča posmeha.

Teleskop so v vesolju servisirali petkrat, nazadnje leta 2009.

Deloval bi lahko še vsaj pet let, na koncu pa bo padel na Zemljo.

ℹNeuničljivi opazovalec vesolja Dolžina: 13,2 m

Premer: 4,2 m

Masa: 11.110 kg

Izstrelitev: 24. aprila 1990

Servisi: skupaj 5 (1993, 1997, 1999, 2002 in 2009)

Orbita: okoli 570 km

Obhodni čas: 97 minut

Hitrost: 28.000 km/h

Energija: sončna, solarni paneli

Premer zrcala: 2,4 m

Na Zemljo poslani podatki: 120 GB na teden

Vseh posnetkov v 30 letih: 1,4 milijona

Zadnji Hubblov posnetek Saturna iz lanskega leta. FOTO: NASA, ESA, A. Simon

Prekletstvo velikih projektov

Par prepletenih galaksij ARP 273 FOTO: NASA, ESA/Hubble

Maruša Bradač FOTO: Jože Suhadolnik

»Prav v vsakem znanstvenem članku sem uporabila Hubblove podatke. Sodelovala sem pri več kot dvajsetih projektih, štiri sem vodila, najbolj ponosna pa sem na projekt, v katerem smo na podlagi jate galaksij Bullet dokazali obstoj temne snovi. V zadnjem času s Hubblom odkrivamo prve galaksije, ki so nastale v vesolju. Poseben občutek je, ko teleskop s pomočjo Nasinih strokovnjakov usmeriš v svoj cilj in dobiš podatke na računalnik.«

dr. Maruša Bradač



Ko teleskop dobi očala

Eden izmed servisov. FOTO: NASA/ESA



Neverjeten prispevek k astronomiji

Metuljeva meglica FOTO: NASA, ESA/Hubble

Deset tisoč galaksij na Hubblovem posnetku najbolj oddaljenega vesolja. FOTO: NASA, ESA, S. Beckwith

Andreja Gomboc FOTO: Jože Suhadolnik

»Hubble je omogočil preboj pri razumevanju nastanka in življenja zvezd, odkritje supermasivnih črnih lukenj v središčih galaksij in njihovega vpliva na galaksije, razkril je lastnosti galaksij v mladem vesolju in mehanizme njihovega razvoja do danes, omogočil določanje starosti vesolja, merjenje porazdelitve temne snovi, odkritje pospešenega širjenja vesolja ... Tako rekoč na vseh področjih, kjer je razumevanje vesolja v zadnjih desetletjih občutno napredovalo, je bil Hubble pomemben vir informacij.«

dr. Andreja Gomboc



Stebri stvarjenja

Morda najbolj znana Hubblova fotografija Stebrov stvarjenja oziroma Orlove meglice. FOTO: NASA, ESA/Hubble



Čakajoč Webba

Meglica Gredlelj (Carina) FOTO: NASA, ESA, M. Livio

Spiralna galaksija M51 FOTO: NASA, ESA, S. Beckwith

Zvezdna kopica Westerlund 2 FOTO: NASA, ESA/Hubble

Galaksija Sombrero FOTO: NASA/ESA/Hubble Heritage

Mehurčkasta meglica NGC 7635. FOTO: NASA/ESA

Rakova meglica FOTO: NASA, ESA, Allison Loll

Od izstrelitve 24. aprila 1990 vesoljski teleskop Hubble navdušuje in vznemirja s posnetki kaotičnega, pisanega in skrivnostnega vesolja. A njegov prispevek je veliko večji od osupljivih fotografij, ki jih občuduje širša javnost – njegova razkritja so na novo postavila temelje astronomije.»Mislim, da noben drug projekt ni prinesel toliko pomembnih prispevkov na tako različnih področjih astronomije, kot jih je vesoljski teleskop Hubble,« poudari dr., profesorica astronomije na Univerzi v Novi Gorici.»Posnetki trka kometa Shoemaker-Levy 9 v Jupiter, odkritje Plutonovih lun, opazovanje pritlikavih planetov, eksoplanetov in sestave njihove atmosfere, posnetki protoplanetarnih diskov, območij nastajanja novih zvezd, izgubljanja snovi z zvezd v zadnjih vzdihljajih življenja, dokazi o obstoju supermasivne črne luknje v središču galaksije M87 in drugih galaksijah, posnetki galaksij v trku, gravitacijsko lečenih galaksij in jat galaksij, in nenazadnje, Hubblovo globoko polje in na njih galaksije, kakršne so bile le okrog 500 milijonov let po prapoku, ko je bilo vesolje staro komaj štiri odstotke današnje starosti. Hubble je zajel vse, od našega osončja do najbolj oddaljenih znanih galaksij,« našteje nekaj njegovih odkritij.Z idejo, da bi z raketo v vesolje poslali teleskop, se je že leta 1923 poigraval nemški znanstvenikpa je leta 1946, še pred začetkom vesoljske dobe, prvi na glas razmišljal o teleskopu v vesolju, ki bi imel jasen pogled, saj ga ne bi ovirala za nas tako pomembna atmosfera. Na njegovo pobudo je ameriška vesoljska agencija Nasa v sedemdesetih letih začela resneje razmišljati o konceptu, a kot pri (skoraj) vsakem velikem projektu so se tudi pri gradnji teleskopa ukvarjali z zamudami in podražitvami.Ameriški kongresniki so, potem ko so leta 1977 projekt odobrili, na začetku osemdesetih celo zaprli finančno pipico, in takrat se je projektu pridružila evropska vesoljska agencija, Esa. Izstrelitev so najprej načrtovali za leto 1983, ko so teleskop tudi poimenovali po Edwinu Hubblu , ki je med drugim utemeljil, kako se vesolje širi. A so zaradi težav pri izdelavi 2,4-metra velikega zrcala izstrelitev premaknili na leto 1986, ko pa se je zgodila tragedija raketoplana Challenger, v kateri je umrlo sedem članov posadke.Naposled je 25. aprila 1990 raketoplan Discovery kot avtobus velik teleskop vendarle dostavil v orbito okoli 570 kilometrov nad nami, in svetovna javnost je nestrpno čakala obljubljene najboljše fotografije vesolja vseh časov. Sledilo je veliko razočaranje: galaksije so bile zmazki, zvezde so dobile nenavadne krake. Kazalo je, da je poldrugo milijardo dolarjev (v vrednosti dolarja leta 1990) vreden teleskop ničvredna pločevinasta kanta.Po temeljiti analizi so ugotovili, da je glavno 2,4 metra široko zrcalo napačno obrušeno, zato ni pravilno zbiralo svetlobe. Odstopanje je bilo manjše od širine človeškega lasu, a učinek je bil precejšen. Inženirji so staknili glave in našli rešitev.Do Hubbla, ki je bil prvi teleskop z dostopom za vzdrževalna dela, so 2. decembra 1993 pripotovali astronavti in mu med 11-dnevno odpravo namestili korektivno optično napravo, saj glavnega zrcala seveda ni bilo mogoče zamenjati, in še širokokotno kamero z notranjim optičnim korektivnim sistemom WFPC2 s štirimi kamerami. Tako je teleskop dobil »očala« in vsem nam razkril čudesa vesolja. Servisirali so ga še večkrat, nazadnje maja 2009, ko so kamero WFPC2 zamenjali z novo širokokotno, ta svoje naloge opravlja še danes.»O Hubblovem velikem vplivu na astronomijo povedo tele številke: 1,4 milijona posnetkov, rezultati objavljeni v 16.000 znanstvenih člankih, ki so bili doslej v strokovni literaturi citirani že več kot 800.000-krat,« navede Gombočeva.Dr., profesorica fizike na Kalifornijski univerzi v Davisu, doda: »Ko so Hubbla načrtovali, se nikomur niti sanjalo ni, kako veliko je vesolje, koliko je galaksij, iz česa je sestavljeno. Tako so naredili teleskop, ki naj bi proučeval Rimsko cesto, bližnje galaksije in nam povedal kaj o nastanku zvezd. A kot je pogosto pri novi tehnologiji, nam je tudi ta teleskop dal veliko več od načrtovanega. Med drugim nam je pomagal odkriti temno snov in temno energijo, oddaljene galaksije, izmeril je velikost in starost vesolja, naredili smo prve slike planetov zunaj našega osončja.«»Za astronomijo je neprecenljiva kombinacija opazovanj istega objekta v različnih valovnih dolžinah, ki jo skupaj dajejo vesoljski teleskopi Hubble, Chandra, XMM Newton in do nedavnega še Spitzer. Z opazovanji v različnih valovnih dolžinah svetlobe dobimo celovitejšo sliko objekta in pojavov v njem,« še nadaljuje Gombočeva.Toda Hubble ima, kot poudari, s prepoznavnostjo in čudovitimi fotografijami meglic, galaksij, ostankov supernov tudi velik posredni vpliv na astronomijo. »V mnogih je prižgal iskrico radovednosti in zanimanja za vesolje, ki jih je nato vodila pri izbiri študija. Današnji dodiplomski in doktorski študenti so se že rodili v svet s Hubblom.«Med množico posnetkov bi skoraj vsak ljubitelj astronomije lahko izbral svojega. Bradačeva opozori na posnetek jate galaksij Abell 370, s katerimi se tudi sama ukvarja, Gombočeva pa na posnetke globokega polja: Hubble Deep Field, Hubble Deep Field South, Hubble Ultra-Deep Field in eXtreme Deep Field, ker »nam odpirajo globok pogled v preteklost, v mlado vesolje, in v izobilje galaksij v njem«.A verjetno je najbolj znana Hubblova fotografija, ki so jo natisnili na vse mogoče predmete, od skodelic do majic, Stebri stvarjenja (Pillars of Creation), ki jo je revija Time uvrstila na seznam stotih fotografij, ki so spremenile svet. Prvič jo je teleskop posnel 1. aprila 1995, z novo kamero še leta 2014, prikazuje pa zvezdni plin in prah v Orlovi meglici okoli 7000 svetlobnih let stran od nas. Ker tako gledamo v preteklost, je zelo možno – kot so pokazali nekateri podatki Spitzerjevega teleskopa – da zvezdne porodnišnice ni več tam ali pa je vsaj zelo drugačna.Počasi se bodo tudi Hubblu nakopičile starostne težave, zaradi upokojitev raketoplanov pa novih popravil, ki so mu močno podaljšala življenjsko dobo, ni na obzorju, čeprav bi se lahko v zgodbo vključila zasebna podjetja. Toda po oceni strokovnjakov bi teleskop lahko zdržal še vsaj pet let. Okoli Zemlje kroži v oddaljenosti, kjer je še čutiti vpliv težnosti, zato bo sčasoma začel padati proti površju. Ker je zelo velik in v celoti v atmosferi ne bi zgorel, ga verjetno ne bodo prepustili samemu sebi, da ne bi zgrmel na naseljena območja.Njegov logični naslednik je Webbov teleskop, ki naj bi ga izstrelili čez leto dni, a bodo morda datum premaknili, saj so dela zaradi pandemije nekoliko zastala. Hubble deluje v vidni in bližnji infrardeči svetlobi in je parkiran v orbiti nad Zemljo, medtem ko bo Webb s 6,5-metrskim zrcalom vesolje videl v infrardeči, nameščen pa bo daleč za Luninim tirom okrog Zemlje, v Lagrangeevi točki L2, ki je posebej primerna za vesoljske observatorije. Toda če se bo pojavila kakšna napaka, je na Webbu ne bo mogoče odpraviti.»Hubble je, podobno kot mobilni telefoni, snemal slike večinoma v vidnem območju. Webb pa bo snemal infrardečo svetlobo; tako kot teleskop Spitzer, le da pri precej večji ločljivosti. Fotografije bodo po ločljivosti primerljive s Hubblovimi, le da bodo prikazovale infrardečo svetlobo. Tako bomo lahko pogledali še globlje v vesolje. Poleg tega bo imel Webbov teleskop spektrografe, ki omogočajo raziskovanje posameznih elementov v vesolju, kot so kisik, vodik in ogljik. S tem se nam bo odprl povsem nov pogled na vesolje,« pojasni Bradačeva.Še nekaj čudovitih posnetkov, za katere je poskrbel Hubble: