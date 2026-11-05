Od prvega cepiva proti črnim kozam do cepiv mRNK proti raku

Cepiva uporabljamo že več kot 200 let, odkar je bilo leta 1796 razvito prvo za zaščito pred črnimi kozami – boleznijo, ki je ubila skoraj polovico okuženih in ki je močno prizadela človeško civilizacijo. Pred uvedbo cepiv so otroci umirali v grozljivih okoliščinah zaradi nalezljivih bolezni, ki pa so danes zaradi cepljenja izkoreninjena. Moderna cepiva mRNK bi lahko bila naše novo orožje proti nekaterim vrstam rakavih obolenj. Cepljenje je eden najpomembnejših, varnih in učinkovitih javnozdravstvenih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, so jasni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). »Uspešen program cepljenja z visoko precepljenostjo ima ključno vlogo pri preprečevanju določenih nalezljivih bolezni. Kot rezultat dolgoletnega cepljenja in razmeroma ...