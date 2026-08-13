Odgovor na vprašanje, ki ga je postavil slovenski matematik, smo čakali 47 let

Leta 1979 je takrat 26-letni doktorski študent Dragan Marušič na predavanju v Cambridgeu prvič javno postavil vprašanje: Ali obstaja kakšen vozliščno tranzitiven končen graf brez polregularne simetrije? Vprašanje je objavil dve leti kasneje v članku in v svojem doktoratu, ki ga je pisal na univerzi Reading pri slovitem matematiku Crispinu Nash-Williamsu. Izraelski matematik Miša Klin s koreninami v Sovjetski zvezi je leta 1997 vprašanje obrnil, kar je vodilo do trditve, ki je kasneje postala znana kot policirkulantna domneva: Vsak vozliščno tranzitiven končen graf vsebuje vsaj eno polregularno simetrijo. V nedeljo, 26. julija 2026, sta mlada matematika Saul D. Freedman in Melissa Lee na strežnik arxiv naložila predobjavo svojega članka, v katerem sta dobila presenetljiv in nedvoumen ...