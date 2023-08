Odkrili fosile nemara najmasivnejše živali, ki je kdaj živela na Zemlji

Paleontologi so prišli do pomembnega odkritja, poroča Reuters. Okrili so fosile novega kandidata za najmasivnejšo žival v zgodovini Zemlje. Predstavili so fosile zgodnje vrste kita iz dobe eocena, izkopane v Peruju, ki so ga poimenovali perucetus colossus. Ta latinska znanstvena oznaka pomeni »ogromni perujski kit«.

Gre za morskega sesalca, ki je živel pred približno 38–40 milijoni let. Ocenjujejo, da je dosegel okoli 20 metrov dolžine, tehtal pa kar do 340 ton, kar je teža, ki presega težo vseh drugih doslej znanih živali, vključno z današnjim sinjim kitom, ki velja za največjo žival, ki je kadarkoli živela na Zemlji, ali največjimi dinozavri.

Paleontologi so v obalni puščavi južnega Peruja odkrili 13 vretenc, štiri rebra in eno kolčno kost ogromne, a po ocenah neplenilske živali, ki je nemara spominjala na današnje morske krave. FOTO: Giovanni Bianucci via Reuters

»Glavna značilnost te živali je zagotovo ekstremna teža, ki nakazuje, da lahko evolucija ustvari organizme z lastnostmi, ki presegajo meje naše domišljije,« je povedal paleontolog Giovanni Bianucci z Univerze v Pisi, glavni avtor raziskave, objavljene v reviji Nature.

Najmanjša ocenjena masa za novoodkritega perujskega velikana je 85 ton, povprečna ocena pa 180 ton. Največji znani sinji kit je tehtal okoli 190 ton, čeprav je bil s 33,5 metra dolžine precej daljši od perucetusa.

Težo Argentinozavra, dolgovratega, štirinožnega rastlinojeda, ki je živel pred približno 95 milijoni let v Argentini in so ga označili za najmasivnejšega doslej znanega dinozavra, pa so ocenili na približno 76 ton.

FOTO: Alberto Gennari via Reuters

Delno okostje perucetusa so sicer izkopali v obalni puščavi južnega Peruja. Odkrili so 13 vretenc, štiri rebra in eno kolčno kost. Zgolj njegovo skeletno maso so ocenili na med 5 in 8 ton, kar je vsaj dvakrat več kot pri sinjem kitu. Ocenjujejo tudi, da je šlo za počasno, miroljubno žival in ne za plenilca. Nemara je bil podoben sedanji morski kravi.