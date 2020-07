Odkrili razkrito jedro plinastega velikana?

Astronomi so ob zvezdi, okoli 734 svetlobnih let oddaljeni od nas, odkrili nenavaden planet. Gosta skalnata krogla brez prave atmosfere je morda ostanek plinastega velikana.Novoodkriti eksoplanet TOI 849b je 3,5-krat širši in 39-krat masivnejši od Zemlje, to pomeni, da je nekako tako velik kot Neptun. Po gostoti je podoben našemu planetu, iz česar znanstveniki, ki so študijo objavili v reviji Nature, sklepajo, da je skalnat.A v nasprotju s preostalimi masivnimi planeti ima TOI 849b atmosfere le za okoli štiri odstotke celotne mase. To pa je za tako velik planet skoraj premalo, je komentiral astronomz univerze v Warwicku v Angliji. Astronomi menijo, da bi morda lahko šlo za jedro plinastega velikana, ki mu je ali odpihnilo atmosfero ali pa se ni oblikoval do konca.Če njihova teorija drži, je to prvo odkrito razkrito planetarno jedro. Planet svojo zvezdo sicer obkroži v 18 urah, na njem pa je okoli 1500 stopinj Celzija. Odkrili so ga s pomočjo Nasinega satelita Tess, nato pa so ga opazovali še z zemeljskimi teleskopi v Evropskem južnem observatoriju v Čilu.»Čeprav gre za nenavadno masiven planet, še zdaleč ni med najbolj masivnimi. A je glede na velikost najbolj masiven in izjemno gost za planet, velik kot Neptun. To pove, da ima nenavadno zgodovino,« je povedal Armstrong.Ena razlaga bi lahko bila, da je bil planet podoben Jupitru, a je zaradi različnih dejavnikov izgubil atmosfero. Lahko mu jo je zvezda, ker kroži tako blizu nje, raztrgala, lahko je v planet nekaj trčilo.Lahko pa jedru preprosto ni uspelo postati plinasti velikan. Morda se je jedro oblikovalo, plinast ovoj pač ne, ker se je znašlo v praznini in ni bilo dovolj materiala, da bi ga gravitacija pritegnila, ali pa se je oblikovalo ob koncu rojevanja sistema in materiala preprosto ni bilo več.z inštituta za planetarno znanost v Massachusettsu sicer meni, da bi lahko bil planet tudi skupek več skalnatih planetov, ki so se združili po tem, ko je protoplanetarni disk že izginil.