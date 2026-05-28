Odkritje na Galapaških otokih: mala modra hobotnica

Galapaški otoki so dom več kot tisoč rastlinskim in živalskim vrstam. In med temi se očitno skrivajo tudi še neznane vrste: raziskovalci so v reviji Zootaxa objavili članek o odkritju drobne modre hobotnice.

Microeledone galapagensis FOTO: Charles Darwin Foundation

Simpatično živalco, ki ni večja od žogice za golf, so prvič opazili med raziskovanjem globokomorskega dna leta 2015. S podvodnim robotom so v bližini otoka Darwin na severnem robu galapaškega arhipelaga raziskovali dno 1773 metrov pod gladino v bližini podvodne gore. Opazili so tri nenavadne hobotnice in eno tudi ujeli.

Ker niso bili prepričani, kateri vrsti pripada, so stopili v stik s strokovnjakinjo za hobotnice Janet Voight in ji poslali najprej fotografijo živali, nato še sam primerek.

»Takoj sem vedela, da je to nekaj res posebnega,« je dejala Voightova, zaslužna kustosinja za nevretenčarje v muzeju Field v Chicagu in glavna avtorica študije, ki opisuje novo vrsto. »Še nikoli nisem videla česa podobnega,« je dodala.

»Ko opisuješ novo vrsto hobotnice, moraš pogledati vse dele, vključno z usti, kljunom in zobmi. In da bi te stvari videl, moraš vzorec odpreti. A imeli smo samo en primerek, ki ga nisem želela razrezati,« je pojasnila. Tako so hobotnico slikali s CT in ustvarili tridimenzionalnega digitalnega dvojčka. Pri tem so se razkrile vse podrobnosti, ko so strokovnjake vodile pri opisovanju nove vrste.

Vrsto so nato poimenovali Microeledone galapagensis.

Janet Voight je prepričana, da morje skriva še marsikatero skrivnost. »Vse kopno skupaj ni tako veliko kot Tihi ocean. Oceani so tako zelo veliki in toliko je še neraziskanega.« Raziskovanje oceanov in njihova zaščita sta sicer ključna za prizadevanja za ohranjanje narave.