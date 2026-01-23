Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Kibernetski napadi vse pogosteje posežejo v samo jedro poslovanja: ustavijo procese, ogrozijo podatke, vplivajo na ugled in odprejo vprašanje odgovornosti vodstva. V praksi že ena napačna prioritetna odločitev, prepočasna odzivnost ali podcenjevanje tveganj lahko pomeni, da podjetje ostane brez ključnih podatkov, brez dostopa do sistemov ali pa se znajde pod pritiskom izsiljevanja in javne izpostavljenosti.
T-2 Premium kibernetski forum 2026, ki bo 3. februarja v Ljubljani, je zasnovan kot ekskluzivno srečanje za člane uprav, direktorje in ključne odločevalce. Dogodek odpira eno ključnih vprašanj sodobnega vodenja: kdo odgovarja, ko zaščita odpove. Namesto splošnih priporočil boste slišali konkretne primere, vpogled v razmišljanje napadalcev, pregled stanja v Sloveniji in izvedljive usmeritve, ki vodstvu pomagajo postaviti jasen okvir odgovornosti, odločanja in ukrepanja pred in med incidentom ter po njem.
Forum povezuje strokovne perspektive s strateškim pogledom uprave. Od prikaza resničnega napada in kritičnih vstopnih točk, ki jih napadalci najraje izkoristijo, do vprašanj kulture varnosti, pripravljenosti organizacije in odločitev, ki jih je treba sprejeti pravočasno. Poseben poudarek bo tudi na vlogi T-2 kot nosilca EU-projekta INTERCEPT na področju kibernetske varnosti in na tem, kako lahko vodstvo z jasnimi koraki zmanjša izpostavljenost celotnega sistema.
Dogodek je namenjen tudi mreženju in izmenjavi izkušenj med najvišjimi odločevalci, kjer pogosto nastanejo najbolj dragoceni uvidi, ki jih ne dobite v poročilih ali na klasičnih konferencah.
Datum: 3. februar 2026
Kraj: Slovenian Business Club, Dunajska 119, Ljubljana
Čas: 10.00–12.00 + mreženje
Organizatorja: T-2 in Slovenian Business Club
Moderator: Gregor Trebušak
10.00–10.05 | Uvodni nagovor
Mag. Robert Erzin, predsednik poslovodstva T-2
10.05–10.20
Urban Garbajs (FE)
»Kako razmišlja heker in kako odločitve v organizaciji oblikujejo tveganje«
10.20–10.35
Tadej Hren (SI-CERT)
»Kako preživeti v svetu kibernetske (ne)varnosti«
10.35–10.50
Smail Jušič (T-2)
»Kako T-2 zmanjšuje varnostna tveganja: strateške rešitve za odločevalce«
10.50–10.55 | Uvod v okroglo mizo
Član poslovodstva T-2, mag. Jože Zrimšek
10.55–11.25 | Okrogla miza
»Osebna odgovornost vodstev v času kibernetskih napadov: kdo odgovarja, ko zaščita odpove«
Sogovorniki: Jože Zrimšek, Tadej Hren, Božo Berič, Marko Doltar
Osrednja vprašanja:
11.25–12.00 | Mreženje in poslovni pogovori ob pogostitvi
Priložnost za izmenjavo izkušenj in vprašanj med najvišjimi odločevalci.
Naročnik oglasne vsebine je T-2