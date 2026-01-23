Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Kibernetski napadi vse pogosteje posežejo v samo jedro poslovanja: ustavijo procese, ogrozijo podatke, vplivajo na ugled in odprejo vprašanje odgovornosti vodstva. V praksi že ena napačna prioritetna odločitev, prepočasna odzivnost ali podcenjevanje tveganj lahko pomeni, da podjetje ostane brez ključnih podatkov, brez dostopa do sistemov ali pa se znajde pod pritiskom izsiljevanja in javne izpostavljenosti.

T-2 Premium kibernetski forum 2026, ki bo 3. februarja v Ljubljani, je zasnovan kot ekskluzivno srečanje za člane uprav, direktorje in ključne odločevalce. Dogodek odpira eno ključnih vprašanj sodobnega vodenja: kdo odgovarja, ko zaščita odpove. Namesto splošnih priporočil boste slišali konkretne primere, vpogled v razmišljanje napadalcev, pregled stanja v Sloveniji in izvedljive usmeritve, ki vodstvu pomagajo postaviti jasen okvir odgovornosti, odločanja in ukrepanja pred in med incidentom ter po njem.

Forum povezuje strokovne perspektive s strateškim pogledom uprave. Od prikaza resničnega napada in kritičnih vstopnih točk, ki jih napadalci najraje izkoristijo, do vprašanj kulture varnosti, pripravljenosti organizacije in odločitev, ki jih je treba sprejeti pravočasno. Poseben poudarek bo tudi na vlogi T-2 kot nosilca EU-projekta INTERCEPT na področju kibernetske varnosti in na tem, kako lahko vodstvo z jasnimi koraki zmanjša izpostavljenost celotnega sistema.

Dogodek je namenjen tudi mreženju in izmenjavi izkušenj med najvišjimi odločevalci, kjer pogosto nastanejo najbolj dragoceni uvidi, ki jih ne dobite v poročilih ali na klasičnih konferencah.

Ne zamudite: Datum: 3. februar 2026 Kraj: Slovenian Business Club, Dunajska 119, Ljubljana Čas: 10.00–12.00 + mreženje Organizatorja: T-2 in Slovenian Business Club Moderator: Gregor Trebušak Prijavite se še danes

PROGRAM

10.00–10.05 | Uvodni nagovor

Mag. Robert Erzin, predsednik poslovodstva T-2

Zakaj so kibernetska tveganja danes upravljavski izziv št. 1

Osebna odgovornost vodstva pri zaščiti podjetja

Vloga T-2 kot nosilca EU-projekta INTERCEPT na področju kibernetske varnosti

10.05–10.20

Urban Garbajs (FE)

»Kako razmišlja heker in kako odločitve v organizaciji oblikujejo tveganje«

Prikaz pravega kibernetskega napada

Odločitve in kompromisi, ki povečajo izpostavljenost

Kritične vstopne točke, ki jih napadalci najraje izkoristijo

10.20–10.35

Tadej Hren (SI-CERT)

»Kako preživeti v svetu kibernetske (ne)varnosti«

Aktualno stanje kibernetske varnosti v Sloveniji

Izstopajoči napadi

Sistematični pristopi organizacij k zagotavljanju kibernetske varnosti

10.35–10.50

Smail Jušič (T-2)

»Kako T-2 zmanjšuje varnostna tveganja: strateške rešitve za odločevalce«

Konkretni primeri implementacij v slovenskih podjetjih

Kako lahko vodstvo zmanjša izpostavljenost celotne organizacije

Priporočila za učinkovito upravljanje kibernetske varnosti na ravni uprave

10.50–10.55 | Uvod v okroglo mizo

Član poslovodstva T-2, mag. Jože Zrimšek

Ključna vprašanja za člane uprav

Kaj mora vodstvo narediti danes, ne jutri

10.55–11.25 | Okrogla miza

»Osebna odgovornost vodstev v času kibernetskih napadov: kdo odgovarja, ko zaščita odpove«

Sogovorniki: Jože Zrimšek, Tadej Hren, Božo Berič, Marko Doltar

Osrednja vprašanja:

Ali je vodstvo lahko osebno odgovorno za uspešen napad?

Kako sprejemati prave odločitve pred in med incidentom in po njem?

Kakšno kulturo varnosti mora zgraditi uprava?

Prihajajoče grožnje, na katere se mora pripraviti top menedžment

11.25–12.00 | Mreženje in poslovni pogovori ob pogostitvi

Priložnost za izmenjavo izkušenj in vprašanj med najvišjimi odločevalci.

