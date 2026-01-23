  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Znanoteh

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    T-2 Premium kibernetski forum 2026 je ekskluzivni poslovni dogodek, namenjen članom uprav, direktorjem in ključnim odločevalcem.FOTO: Depositphotos
    Galerija
    T-2 Premium kibernetski forum 2026 je ekskluzivni poslovni dogodek, namenjen članom uprav, direktorjem in ključnim odločevalcem.FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    23. 1. 2026 | 09:10
    A+A-

    Kibernetski napadi vse pogosteje posežejo v samo jedro poslovanja: ustavijo procese, ogrozijo podatke, vplivajo na ugled in odprejo vprašanje odgovornosti vodstva. V praksi že ena napačna prioritetna odločitev, prepočasna odzivnost ali podcenjevanje tveganj lahko pomeni, da podjetje ostane brez ključnih podatkov, brez dostopa do sistemov ali pa se znajde pod pritiskom izsiljevanja in javne izpostavljenosti.

    T-2 Premium kibernetski forum 2026, ki bo 3. februarja v Ljubljani, je zasnovan kot ekskluzivno srečanje za člane uprav, direktorje in ključne odločevalce. Dogodek odpira eno ključnih vprašanj sodobnega vodenja: kdo odgovarja, ko zaščita odpove. Namesto splošnih priporočil boste slišali konkretne primere, vpogled v razmišljanje napadalcev, pregled stanja v Sloveniji in izvedljive usmeritve, ki vodstvu pomagajo postaviti jasen okvir odgovornosti, odločanja in ukrepanja pred in med incidentom ter po njem.

    Forum povezuje strokovne perspektive s strateškim pogledom uprave. Od prikaza resničnega napada in kritičnih vstopnih točk, ki jih napadalci najraje izkoristijo, do vprašanj kulture varnosti, pripravljenosti organizacije in odločitev, ki jih je treba sprejeti pravočasno. Poseben poudarek bo tudi na vlogi T-2 kot nosilca EU-projekta INTERCEPT na področju kibernetske varnosti in na tem, kako lahko vodstvo z jasnimi koraki zmanjša izpostavljenost celotnega sistema.

    Dogodek je namenjen tudi mreženju in izmenjavi izkušenj med najvišjimi odločevalci, kjer pogosto nastanejo najbolj dragoceni uvidi, ki jih ne dobite v poročilih ali na klasičnih konferencah.

    Ne zamudite:

    Datum: 3. februar 2026

    Kraj: Slovenian Business Club, Dunajska 119, Ljubljana

    Čas: 10.00–12.00 + mreženje

    Organizatorja: T-2 in Slovenian Business Club

    Moderator: Gregor Trebušak

    Prijavite se še danes

    PROGRAM

    10.00–10.05 | Uvodni nagovor

    Mag. Robert Erzin, predsednik poslovodstva T-2

    • Zakaj so kibernetska tveganja danes upravljavski izziv št. 1
    • Osebna odgovornost vodstva pri zaščiti podjetja
    • Vloga T-2 kot nosilca EU-projekta INTERCEPT na področju kibernetske varnosti

     

    10.05–10.20

    Urban Garbajs (FE)

    »Kako razmišlja heker in kako odločitve v organizaciji oblikujejo tveganje«

    • Prikaz pravega kibernetskega napada
    • Odločitve in kompromisi, ki povečajo izpostavljenost
    • Kritične vstopne točke, ki jih napadalci najraje izkoristijo

     

    10.20–10.35

    Tadej Hren (SI-CERT)

    »Kako preživeti v svetu kibernetske (ne)varnosti«

    • Aktualno stanje kibernetske varnosti v Sloveniji
    • Izstopajoči napadi
    • Sistematični pristopi organizacij k zagotavljanju kibernetske varnosti

     

    10.35–10.50

    Smail Jušič (T-2)

    »Kako T-2 zmanjšuje varnostna tveganja: strateške rešitve za odločevalce«

    • Konkretni primeri implementacij v slovenskih podjetjih
    • Kako lahko vodstvo zmanjša izpostavljenost celotne organizacije
    • Priporočila za učinkovito upravljanje kibernetske varnosti na ravni uprave

     

    10.50–10.55 | Uvod v okroglo mizo

    Član poslovodstva T-2, mag. Jože Zrimšek

    • Ključna vprašanja za člane uprav
    • Kaj mora vodstvo narediti danes, ne jutri

     

    10.55–11.25 | Okrogla miza

    »Osebna odgovornost vodstev v času kibernetskih napadov: kdo odgovarja, ko zaščita odpove«

    Sogovorniki: Jože Zrimšek, Tadej Hren, Božo Berič, Marko Doltar

    Osrednja vprašanja:

    • Ali je vodstvo lahko osebno odgovorno za uspešen napad?
    • Kako sprejemati prave odločitve pred in med incidentom in po njem?
    • Kakšno kulturo varnosti mora zgraditi uprava?
    • Prihajajoče grožnje, na katere se mora pripraviti top menedžment

     

    11.25–12.00 | Mreženje in poslovni pogovori ob pogostitvi

    Priložnost za izmenjavo izkušenj in vprašanj med najvišjimi odločevalci.

    Prijavite se še danes

       
       

    Naročnik oglasne vsebine je T-2

    Več iz teme

    kibernetska varnostkibernetski napadkibernetski kriminalT-2
