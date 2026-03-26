Odločitev za kemijsko inženirstvo v treh sekundah

Dana Marinič je zaposlena na Odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo Kemijskega inštituta. Nedavno je prejela priznanje nacionalnega programa L'Oréala in Unesca Za ženske v znanosti.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Najpogosteje uporabljam kemisorpcijski analizator. Naprava je namenjena predvsem raziskovalcem za razumevanje delovanja katalizatorjev, jaz pa jo uporabljam za merjenje prebojnih krivulj. V praksi čez vzorec materiala vodimo plin, na izhodu pa z masnim spektrometrom in TCD detektorjem merimo, kaj iz sistema izstopa. Tako lahko ugotovimo, kako hitro in koliko ogljikovega dioksida se na material veže in kako učinkovito ga je mogoče kasneje ponovno sprostiti.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Dana Marinič FOTO: Nacionalni Program L'Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti«

Zakaj imate radi znanost?

Raziskujem zajem ogljikovega dioksida iz zraka. V srcu obrata so izjemno napredni sorpcijski porozni materiali, kot so zeoliti, silika, alumina, kovinsko-organske mreže (mof) ... Njihova skupna značilnost je velika površina in poroznost, sicer pa so zgrajeni iz preprosto dostopnih elementov, kot so ogljik, silicij, aluminij in podobno. Za učinkovito delovanje imajo pripete aminske funkcionalne skupine, ki delujejo kot gobe in selektivno vežejo ogljikov dioksid. Ko takšen sorbent nasičimo, lahko vezi s COprekinemo s spremembo okoliških pogojev, na primer z dodajanjem energije v obliki toplote. Skorajda čisti tok COpotem bodisi stisnemo za koncentrirano skladiščenje bodisi pretvorimo v manj škodljive produkte z višjo dodano vrednostjo.

Ker ni nikoli dokončnega odgovora ali končne točke, z vsakim odkritjem se pojavijo nova vprašanja in nove smeri raziskovanja. Včasih je to lahko nadležno, a večinoma daje ogromno motivacije in navdušenja za nadaljnje raziskovanje.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Tehnologija neposrednega zajemanja zraka (DAC) velja za tehnologijo negativnih emisij, saj se odstranjen ogljikov vir lahko naprej porabi kot vir surovin, kar ponuja konkretno pot do razogljičenja našega gospodarstva in blaženja vplivov podnebnih sprememb. Obetaven način je na primer termokatalitična redukcija z vodikom v ogljikove spojine z dodano vrednostjo, denimo tekoči metanol, ki je tako platformna kemikalija kot gorivo. Če vodik pridobimo iz zelenih virov, denimo z elektrolizo vode na presežno elektriko iz obnovljivih virov, je to ogljično nevtralen proces.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Ne zdi se mi, da sem se kdaj zavestno odločila, da bom raziskovalka, ker se je vse razvijalo postopno. Za študij kemijskega inženirstva sem se odločila v treh sekundah in danes bi se odločila enako. Ne maram preveč analizirati svojih odločitev. Skozi različne projekte sem postopoma ugotovila, da me raziskovalno delo zelo veseli in motivira, zato si težko predstavljam, da bi se v prihodnosti ukvarjala s čim drugim.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Zelo rada imam druženja, zato pogosto organiziram tematske zabave, kot so večerje, na katerih igramo detektivske igre, olimpijske igre, Sziget festival in Moj dragi zmore. Obožujem pub kvize, stand-up predstave in koncerte. Rada tudi potujem, predvsem na bolj oddaljene in manj običajne konce sveta. Moja najljubša država do zdaj je bila Kambodža.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Radovednost, vztrajnost, prilagodljivost in sposobnost kritičnega razmišljanja. Predvsem pa ljubezen do znanosti in svojega področja raziskovanja.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Velik vpliv bo imel razvoj umetne inteligence, ki že zdaj spreminja način, kako raziskujemo, delamo in živimo. Zlasti navdušujoči so dosežki, kot je na primer napredni program AlphaFold, ki napoveduje strukture proteinov z neverjetno natančnostjo.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Kot otrok sem si želela postati astronavtka, tako da definitivno.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Na kombinacijo obnovljivih virov skupaj z naprednimi sistemi za shranjevanje energije.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Leonardom da Vincijem. Fascinira me njegova izjemna širina, ukvarjal se je z umetnostjo, anatomijo, inženirstvom in številnimi drugimi področji, pogosto stoletja pred svojim časom. Zelo bi me zanimalo, kako je razmišljal, kako je ustvarjal svoje ideje, kako delujejo možgani tako genialnih ljudi, predvsem pa, kako bi danes gledal na razvoj človeške družbe in znanosti.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Priporočam slovensko spletno revijo Alternator, ki različna znanstvena področja približuje širši javnosti v slovenskem jeziku.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Največja spodbujevalna nagrada za tehnološke preboje v zgodovini je bila razpisana ravno za razvoj tehnologij za odstranjevanje ogljika, in sicer jo je razpisal Elon Musk oziroma Muskova fundacija, v vrednosti 100 milijonov dolarjev. Ta rekord je vztrajal do leta 2024, ko je bila razpisana nagrada v višini 119 milijonov dolarjev za reševanje problematike pomanjkanja vode.