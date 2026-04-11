  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Odprava Artemis 2 od izstrelitve do pristanka (FOTO in VIDEO)

    Pripravili smo izbor fotografij in videoposnetkov o odpravi Artemis 2, ki se je sklenila z uspešnim pristankom v Tihem oceanu.
    Orion, Luna in Zemlja. Fotografijo je ujela kamera GoPro HERO4 na zunanji strani plovila 7. aprila ob 0.42 CEST. FOTO: Nasa/Reuters
    Galerija
    Orion, Luna in Zemlja. Fotografijo je ujela kamera GoPro HERO4 na zunanji strani plovila 7. aprila ob 0.42 CEST. FOTO: Nasa/Reuters
    Saša Senica
    11. 4. 2026 | 11:20
    11. 4. 2026 | 11:24
    0:48
    A+A-

    Astronavti Reid WisemanVictor GloverChristina Koch in Jeremy Hansen so odpravo Artemis 2 začeli 2. aprila ob 0.35 po srednjeevropskem poletnem času, danes zgodaj zjutraj ob 2.07 po našem času pa so pristali. V tem časi so prepotovali 1.117.659 kilometrov. 

    Odprava Artemis 2 je se začela 2. aprila ob 0.35 po srednjeevropskem poletnem času. Za Nasin vesoljski lansirni sistem ali raketo SLS je bila to druga izstrelitev.  FOTO: Steve Nesius/Reuters
    Odprava Artemis 2 je se začela 2. aprila ob 0.35 po srednjeevropskem poletnem času. Za Nasin vesoljski lansirni sistem ali raketo SLS je bila to druga izstrelitev.  FOTO: Steve Nesius/Reuters

    Posadka Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover in Jeremy Hansen pred izstrelitvijo. FOTO: Aubrey Gemignani/AFP
    Posadka Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover in Jeremy Hansen pred izstrelitvijo. FOTO: Aubrey Gemignani/AFP

    Več o odpravi Artemis 2

    Navdušeni otroci, ki so spremljali izstrelitev. FOTO: Jose Luis Gonzalez/Reuters
    Navdušeni otroci, ki so spremljali izstrelitev. FOTO: Jose Luis Gonzalez/Reuters

    Ves čas misije so nad njo bedeli v nadzorni sobi v Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP
    Ves čas misije so nad njo bedeli v nadzorni sobi v Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

    Lebdenje v mikrogravitaciji. FOTO: Nasa/AFP
    Lebdenje v mikrogravitaciji. FOTO: Nasa/AFP

    Reid Wiseman je ujel čudovite portrete naše Zemlje. FOTO: Reid Wiseman/Nasa/AFP  
    Reid Wiseman je ujel čudovite portrete naše Zemlje. FOTO: Reid Wiseman/Nasa/AFP  

    Takole so astronavti lahko videli Zemljo potem ko so drugi dan potovali proti Luni. FOTO: Reid Wiseman/Nasa/Reuters
    Takole so astronavti lahko videli Zemljo potem ko so drugi dan potovali proti Luni. FOTO: Reid Wiseman/Nasa/Reuters

    Na fotografiji je viden tudi polarni sij in zodiakalna svetloba. FOTO: Reid Wiseman/Nasa/Reuters
    Na fotografiji je viden tudi polarni sij in zodiakalna svetloba. FOTO: Reid Wiseman/Nasa/Reuters

    Pogled proti Luni peti dan poleta. FOTO: Nasa/Reuters  
    Pogled proti Luni peti dan poleta. FOTO: Nasa/Reuters  

    In potem je Nasa objavila sklop fotografij med obletom 7. aprila. To je zdaj že znamenita fotografija zahajajoče Zemlje, ko je orion potoval okoli Lune. Posadka je takrat že podrla rekord za najbolj oddaljene ljudi od Zemlje, in sicer kar 406.778 kilometrov. FOTO: Nasa/AFP
    In potem je Nasa objavila sklop fotografij med obletom 7. aprila. To je zdaj že znamenita fotografija zahajajoče Zemlje, ko je orion potoval okoli Lune. Posadka je takrat že podrla rekord za najbolj oddaljene ljudi od Zemlje, in sicer kar 406.778 kilometrov. FOTO: Nasa/AFP

    Potem ko so pripotovali okoli Lune so videli še vzhajanje Zemlje. FOTO: Nasa/AFP
    Potem ko so pripotovali okoli Lune so videli še vzhajanje Zemlje. FOTO: Nasa/AFP

    Na lastne oči so kot prvi ljudje videli nekatere značilnosti na površju Lune, ki so jih sicer pred tem že poslikale robotske sonde. Na fotografiji je meja med dnevom in nočjo, ko so sence dolge in tako je površje videti še bolj dramatično. FOTO: Nasa/Reuters
    Na lastne oči so kot prvi ljudje videli nekatere značilnosti na površju Lune, ki so jih sicer pred tem že poslikale robotske sonde. Na fotografiji je meja med dnevom in nočjo, ko so sence dolge in tako je površje videti še bolj dramatično. FOTO: Nasa/Reuters

    Reid Wiseman zre skozi okno. Posadka je imela za fotografiranje na voljo več fotoaparatov Nikon. Skupno so posneli 7000 fotografij. FOTO: Nasa/Reuters
    Reid Wiseman zre skozi okno. Posadka je imela za fotografiranje na voljo več fotoaparatov Nikon. Skupno so posneli 7000 fotografij. FOTO: Nasa/Reuters

    Jeremy Hansen med fotografiranjem. Ker je bil prostor omejen sta pred okni bila dva člana posadke, druga dva sta čakala na novo menjavo. FOTO: Nasa/AFP
    Jeremy Hansen med fotografiranjem. Ker je bil prostor omejen sta pred okni bila dva člana posadke, druga dva sta čakala na novo menjavo. FOTO: Nasa/AFP

    Posadka je kar 53 minut opazovala sončni mrk, ko so 7. aprila obleteli Luno. Orion je potoval za Luno, ki je tako zakrila sonce. Opazovali so sončevo korono, svetla pika je Venera. FOTO: Nasa/AFP
    Posadka je kar 53 minut opazovala sončni mrk, ko so 7. aprila obleteli Luno. Orion je potoval za Luno, ki je tako zakrila sonce. Opazovali so sončevo korono, svetla pika je Venera. FOTO: Nasa/AFP

    Med opazovanjem Lune so videli tudi šest trkov meteoroidov v površje. FOTO: Nasa/Reuters
    Med opazovanjem Lune so videli tudi šest trkov meteoroidov v površje. FOTO: Nasa/Reuters

    Sončni mrk, ki so ga videli le štiri osebe. FOTO: Nasa/AFP
    Sončni mrk, ki so ga videli le štiri osebe. FOTO: Nasa/AFP

    Takole je Sonce pokukalo, ko je orion pripotoval okoli Lune. FOTO: Nasa/AFP
    Takole je Sonce pokukalo, ko je orion pripotoval okoli Lune. FOTO: Nasa/AFP

    Posebna sončna očala za opazovanje mrka. FOTO: Nasa/Reuters
    Posebna sončna očala za opazovanje mrka. FOTO: Nasa/Reuters

    Posentek mrka z eno izmed zunanjih kamer. FOTO: Nasa/Reuters
    Posentek mrka z eno izmed zunanjih kamer. FOTO: Nasa/Reuters

    Orion - servisni modul za kapsulo za posadko je izdelala Evropska vesoljska agencija. FOTO: Nasa/AFP
    Orion - servisni modul za kapsulo za posadko je izdelala Evropska vesoljska agencija. FOTO: Nasa/AFP

    Victor Glover in Christina Koch med snemanjem Lune. Od površja so bili oddaljeni 6.545 km. FOTO: Nasa
    Victor Glover in Christina Koch med snemanjem Lune. Od površja so bili oddaljeni 6.545 km. FOTO: Nasa

    V zgornjem okencu se vidi obraz Christine Koch in plišaste igrače Rise, ki je služila kot indikator breztežnosti. Na natečaju ga je izrisal osemletni Lucas Ye. FOTO: Nasa    
    V zgornjem okencu se vidi obraz Christine Koch in plišaste igrače Rise, ki je služila kot indikator breztežnosti. Na natečaju ga je izrisal osemletni Lucas Ye. FOTO: Nasa    

    Izjemno prijateljstvo. V spodnjem desnem kotu je Rise - indikator breztežnosti. FOTO: Nasa/AFP  
    Izjemno prijateljstvo. V spodnjem desnem kotu je Rise - indikator breztežnosti. FOTO: Nasa/AFP  

    Luna. FOTO: Nasa/AFP
    Luna. FOTO: Nasa/AFP

    Spalne vreče in speča astronavta. Vsak nov dan so jih zbudili z novo pesmijo. FOTO: Nasa/AFP  
    Spalne vreče in speča astronavta. Vsak nov dan so jih zbudili z novo pesmijo. FOTO: Nasa/AFP  

    Rimska cesta naše Galaksije. FOTO: Nasa/Reuters  
    Rimska cesta naše Galaksije. FOTO: Nasa/Reuters  

    Eden izmed izjemnih dogodkov v odpravi je bil tudi pogovor med ekipo Artemis 2 in posadko na krovu mednarodne vesoljske postaje. FOTO: Nasa/Robert Markowitz
    Eden izmed izjemnih dogodkov v odpravi je bil tudi pogovor med ekipo Artemis 2 in posadko na krovu mednarodne vesoljske postaje. FOTO: Nasa/Robert Markowitz

    Brezhiben pristanek v Tihem oceanu ob obali San Diega nekaj čez 17.07 po lokalnem času ali ob 2.07 po srednjeevropskem. FOTO: Bill Ingalls/Nasa/AFP
    Brezhiben pristanek v Tihem oceanu ob obali San Diega nekaj čez 17.07 po lokalnem času ali ob 2.07 po srednjeevropskem. FOTO: Bill Ingalls/Nasa/AFP

    Navdušena javnost med spremljanjem prenosa v San Diegu FOTO: Sandy Huffaker/Reuters
    Navdušena javnost med spremljanjem prenosa v San Diegu FOTO: Sandy Huffaker/Reuters

    Morda bo mali deček nekega dne res astronavt. FOTO: Apu Gomes/AFP
    Morda bo mali deček nekega dne res astronavt. FOTO: Apu Gomes/AFP

    Mornarica je pobrala astronavte - vsi, razen Christina Koch, so nekdanji vojaški piloti. FOTO: James Blair/Nasa
    Mornarica je pobrala astronavte - vsi, razen Christina Koch, so nekdanji vojaški piloti. FOTO: James Blair/Nasa

    Nasmejana Victor Glover in Christina Koch na robu helikopterja na krovu ladje USS John P. Murtha. FOTO: Bill Ingalls/Nasa/AFP
    Nasmejana Victor Glover in Christina Koch na robu helikopterja na krovu ladje USS John P. Murtha. FOTO: Bill Ingalls/Nasa/AFP

    Reid Wiseman (v rokah ima tudi igračko Rise) in Jeremy Hansen FOTO: Bill Ingalls/Nasa/Reuters
    Reid Wiseman (v rokah ima tudi igračko Rise) in Jeremy Hansen FOTO: Bill Ingalls/Nasa/Reuters

    Več iz teme

    NasaArtemisArtemis 2luna

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo