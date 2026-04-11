Odprava Artemis 2 od izstrelitve do pristanka (FOTO in VIDEO)

Astronavti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen so odpravo Artemis 2 začeli 2. aprila ob 0.35 po srednjeevropskem poletnem času, danes zgodaj zjutraj ob 2.07 po našem času pa so pristali. V tem časi so prepotovali 1.117.659 kilometrov.

Odprava Artemis 2 je se začela 2. aprila ob 0.35 po srednjeevropskem poletnem času. Za Nasin vesoljski lansirni sistem ali raketo SLS je bila to druga izstrelitev. FOTO: Steve Nesius/Reuters

Posadka Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover in Jeremy Hansen pred izstrelitvijo. FOTO: Aubrey Gemignani/AFP

Navdušeni otroci, ki so spremljali izstrelitev. FOTO: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Ves čas misije so nad njo bedeli v nadzorni sobi v Johnsonovem vesoljskem centru v Houstonu. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Lebdenje v mikrogravitaciji. FOTO: Nasa/AFP

Reid Wiseman je ujel čudovite portrete naše Zemlje. FOTO: Reid Wiseman/Nasa/AFP

Takole so astronavti lahko videli Zemljo potem ko so drugi dan potovali proti Luni. FOTO: Reid Wiseman/Nasa/Reuters

Na fotografiji je viden tudi polarni sij in zodiakalna svetloba. FOTO: Reid Wiseman/Nasa/Reuters

Pogled proti Luni peti dan poleta. FOTO: Nasa/Reuters

In potem je Nasa objavila sklop fotografij med obletom 7. aprila. To je zdaj že znamenita fotografija zahajajoče Zemlje, ko je orion potoval okoli Lune. Posadka je takrat že podrla rekord za najbolj oddaljene ljudi od Zemlje, in sicer kar 406.778 kilometrov. FOTO: Nasa/AFP

Potem ko so pripotovali okoli Lune so videli še vzhajanje Zemlje. FOTO: Nasa/AFP

Na lastne oči so kot prvi ljudje videli nekatere značilnosti na površju Lune, ki so jih sicer pred tem že poslikale robotske sonde. Na fotografiji je meja med dnevom in nočjo, ko so sence dolge in tako je površje videti še bolj dramatično. FOTO: Nasa/Reuters

Reid Wiseman zre skozi okno. Posadka je imela za fotografiranje na voljo več fotoaparatov Nikon. Skupno so posneli 7000 fotografij. FOTO: Nasa/Reuters

Jeremy Hansen med fotografiranjem. Ker je bil prostor omejen sta pred okni bila dva člana posadke, druga dva sta čakala na novo menjavo. FOTO: Nasa/AFP

Posadka je kar 53 minut opazovala sončni mrk, ko so 7. aprila obleteli Luno. Orion je potoval za Luno, ki je tako zakrila sonce. Opazovali so sončevo korono, svetla pika je Venera. FOTO: Nasa/AFP

Med opazovanjem Lune so videli tudi šest trkov meteoroidov v površje. FOTO: Nasa/Reuters

Sončni mrk, ki so ga videli le štiri osebe. FOTO: Nasa/AFP

Takole je Sonce pokukalo, ko je orion pripotoval okoli Lune. FOTO: Nasa/AFP

Posebna sončna očala za opazovanje mrka. FOTO: Nasa/Reuters

Posentek mrka z eno izmed zunanjih kamer. FOTO: Nasa/Reuters

Orion - servisni modul za kapsulo za posadko je izdelala Evropska vesoljska agencija. FOTO: Nasa/AFP

Victor Glover in Christina Koch med snemanjem Lune. Od površja so bili oddaljeni 6.545 km. FOTO: Nasa

V zgornjem okencu se vidi obraz Christine Koch in plišaste igrače Rise, ki je služila kot indikator breztežnosti. Na natečaju ga je izrisal osemletni Lucas Ye. FOTO: Nasa

Izjemno prijateljstvo. V spodnjem desnem kotu je Rise - indikator breztežnosti. FOTO: Nasa/AFP

Luna. FOTO: Nasa/AFP

Spalne vreče in speča astronavta. Vsak nov dan so jih zbudili z novo pesmijo. FOTO: Nasa/AFP

Rimska cesta naše Galaksije. FOTO: Nasa/Reuters

Eden izmed izjemnih dogodkov v odpravi je bil tudi pogovor med ekipo Artemis 2 in posadko na krovu mednarodne vesoljske postaje. FOTO: Nasa/Robert Markowitz

Brezhiben pristanek v Tihem oceanu ob obali San Diega nekaj čez 17.07 po lokalnem času ali ob 2.07 po srednjeevropskem. FOTO: Bill Ingalls/Nasa/AFP

Navdušena javnost med spremljanjem prenosa v San Diegu FOTO: Sandy Huffaker/Reuters

Morda bo mali deček nekega dne res astronavt. FOTO: Apu Gomes/AFP

Mornarica je pobrala astronavte - vsi, razen Christina Koch, so nekdanji vojaški piloti. FOTO: James Blair/Nasa

Nasmejana Victor Glover in Christina Koch na robu helikopterja na krovu ladje USS John P. Murtha. FOTO: Bill Ingalls/Nasa/AFP