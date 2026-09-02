Odprava, ki bo do cilja potrebovala 80.000 let

Neprofitna organizacija Fermi Explorer ali v prevodu Fermijev raziskovalec namerava do leta 2029 sestaviti manjše plovilo in ga poslati k Alfi Kentavri – Osončju najbližjemu zvezdnemu sistemu. Ali bo plovilo prispelo na cilj in kaj bo tam našlo, nihče od zdaj živečih ljudi ne bo nikoli izvedel, saj bo njegovo potovanje trajalo približno 80.000 let.

»Nihče od nas ne bo več tu, ko se bo to potovanje končalo, in prav to je bistvo. Gre za to, da naredimo prvi uresničljiv korak in navdihnemo prihodnje generacije, da še naprej premikajo meje, ki smo jih podedovali,« je dejal Philip Johnston, soustanovitelj in predsednik organizacije Fermi Explorer. Johnston je sicer britanski matematik in fizik. Je tudi soustanovitelj podjetja Starcloud, vrednega več kot dve milijardi evrov, katerega namen je gradnja velikih vesoljskih podatkovnih centrov. »Cilj misije je uresničiti idejo o medzvezdnih potovanjih in spodbuditi več ljudi, da se soočijo z enim največjih neodgovorjenih vprašanj človeštva, ko pogledamo onkraj našega planeta: 'Kje so vsi?',« pravijo v ekipi. Znamenito vprašanje o tem, kako da še nismo vzpostavili stika z zunajzemeljsko civilizacijo oziroma nismo našli niti sledu življenja na drugih planeti, je postavil Enrico Fermi že leta 1950. V zadnjem desetletju ali dveh je dobilo še večjo težo, saj vemo, kako pogosti so planeti po vsej naši galaksiji.

Alfa Kentavra je dvozvezdje, Alfa Kentavra A in B. Od nas sta oddaljeni 4,3 svetlobnega leta, v neposredni bližini je še Proksima Kentavra, s katero sestavljajo trojni zvezdni sistem. Alfa Kentavra A je zvezda razreda G, katere masa je 1,1-krat večja od Sončeve. Alfa Kentavra B je nekoliko hladnejša zvezda razreda K, katere masa je 0,9-krat večja od Sončeve. Proksima Kentavra, zvezda, ki je najbližja Soncu, pa je rdeča pritlikavka in je precej manjša in hladnejša. Medtem ko okoli zvezd Alfa Kentavra A in B še niso odkrili nobenih planetov, ima Proksima Kentavra dva potrjena planeta.

Na spletni strani organizacije so pojasnili, da so dvojni sistem Alfa Kentavra izbrali, ker gre za zvezdi, podobni Soncu. »Odločili smo se za Alfo Kentavro, ker verjamemo, da bodo prihodnji ljudje in inteligence bolj zainteresirani za postavitev baze tam, saj oddajata približno 2000-krat več energije kot Proksima Kentavra. Omeniti velja, da se Alfa Kentavra premika proti severozahodu na nočnem nebu, zato ne bomo ciljali na njeno trenutno lokacijo. Merili bomo na njen položaj čez približno 80.000 let, ki je v delu nočnega neba, kjer je zdaj ozvezdje Rak.«

Enrico Fermi je slavno vprašanje zastavil že leta 1950. FOTO:NSF/Vera C. Rubin Observatory

Poceni z obstoječo tehnologijo

Izstrelitev načrtujejo pred koncem leta 2029. Zasnova, gradnja, izstrelitev in delovanje pa naj bi stali manj kot 13 milijonov evrov. Johnston si z idejo želi dokazati, da »se da« poslati sondico ven iz matičnega sončnega sistema in da potovanje v medzvezdnem prostoru ni pretežko. Prav tako ne predrago. Največja težava pri medzvezdnih potovanjih so razdalje – vse je tako zelo daleč, naša plovila pa so zelo počasna. Kot je razložil Johnston, so govorili s številnimi strokovnjaki, kako rešiti pogonski sistem. Pri tako majhnem plovilu denimo sončne celice odpadejo, ker bi preprosto pridelale premalo električne energije, ko bi bilo plovilo za orbito Jupitra.

Tako se je Johnston, kot so zapisali pri Ars technici, povezal s fizikom Alexom Wissner-Grossom, ustanoviteljem podjetja Physical Superintelligence, ki se ukvarja s tehnologijo umetne inteligence. Skupaj so prišli do ideje, da bi plovilo prvih deset let potovalo okoli Sonca. Poenostavljeno: plovilo bi po izstrelitvi v nizkozemeljsko orbito zmanjševalo razdaljo od Sonca z ene astronomske enote (150 milijonov kilometrov) na 0,42 astronomske enote. Tako bi izkoristilo gravitacijski pospešek in pridobivalo hitrost. Po 12 letih bi plovilo doseglo ubežno hitrost 25 kilometrov na sekundo (90.000 km/h) in s to hitrostjo bi do Alfe Kentavre prispelo v približno 77.000 letih.

Podjetje se tako ne zanaša na futuristično pogonsko tehnologijo. Pred leti je organizacija Breakthrough Starshot predstavila zdaj propadli projekt, da bi z uporabo močnih laserjev pognali drobna jadra do Proksime Kentavre. Nanosonde bi s svetlobo pognali na 15 do 20 odstotkov hitrosti svetlobe, tako bi plovilca na cilj prispela v približno dveh ali treh desetletjih.