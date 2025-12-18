Odstraniti moramo osebke, ki na ogenj prilivajo bencin

Bill Gates pozval k spremembi globalnih prioritet. Kako na to odgovarja podnebna znanost?

Nad rezultati podnebnega srečanja v Belému v Braziliji s(m)o predstavniki svetovne podnebne in okoljske znanosti globoko razočarani (so pa odpirali šampanjce v državah proizvajalkah fosilnih goriv). Še pred srečanjem, a tudi med njim in po njem, je za začudenje poskrbel nekdanji prvi mož Microsofta, eden najbogatejših ljudi, ki so kadarkoli hodili po našem planetu, in po lastnih besedah nekdo, ki se že več kot 20 let uči o podnebnih spremembah, Bill Gates. Eden najvplivnejših ljudi na svetu, ki je do zdaj zagovarjal ambiciozno in nujno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, je v pismu, objavljenem konec oktobra, predstavil »nov načrt za svetovno podnebno strategijo«. Gates poziva, naj ta ne temelji več na opuščanju fosilnih goriv in zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov, ampak na ...