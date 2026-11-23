Mednarodna ekipa raziskovalcev iz Severne Amerike, Bližnjega vzhoda in Evrope je združila podatke iz študij o vplivu odstrela volkov na število škod na domačih živalih po svetu. Pokazalo se je, da je odstrel večinoma brez učinka. Še več, kadar se je pokazal kakšen učinek, je bilo pogosteje, da so se po odstrelu škode povečale, namesto da bi se zmanjšale.

Raziskovalci sklepajo, da je to najverjetneje povezano z razbijanjem volčjih tropov, kar se zgodi, ko je odstreljen kateri izmed vodilnih članov tropa. Raziskave namreč kažejo, da se preživeli volkovi iz razpadlih tropov pogosteje preusmerijo na plenjenje drobnice.

Ljudje divje živali, ki jih dojemajo kot grožnjo, običajno poskušajo ubiti. Vendar pa številne znanstvene ugotovitve vzbujajo dvome, da bi ubijanje rešilo problem škode, ki jo divje živali povzročajo na premoženju, so avtorji, med katerimi je prof. dr. Miha Krofel, zapisali v uvodu študije. Tako so pregledali nedavne študije o odstrelu volkov za zaščito domačih živali.

Raziskovalci so v različnih delih sveta, kjer živijo volkovi, analizirali na terenu zbrane podatke o odstrelu volkov in kako je ta ukrep nato vplival na pogostost napadov volkov na domače živali. V preteklosti je marsikje prevladovalo prepričanje, da lahko z odstrelom dela populacije volkov zmanjšamo škodo, ki jih ti plenilci povzročajo rejcem domačih živali (npr. z zmanjšanjem števila volkov ali s spremembo plenilskega vedenja preživelih volkov).

Zato so marsikje pristojne agencije predpisovale redne odstrele dela populacije volkov, kar je bila nekoč pogosta praksa tudi v Sloveniji. Ker se je ta ukrep večinoma izvajal zgolj na podlagi prepričanj, so v zadnjih desetletjih v več državah začeli opravljati naprednejše analize, da bi odgovorili, kako učinkovit je dejansko ta ukrep v praksi.

V petih študijah v petih državah ubijanje volkov običajno ni imelo nobenega učinka oziroma je bil ukrep kontraproduktiven.

»Tako je bilo tudi v Sloveniji, kjer je prva raziskava, ki smo jo leta 2011 opravili na Biotehniški fakulteti in Zavodu za gozdove Slovenije, pokazala, da poseganje v populacijo volkov na podlagi splošnega, kvotnega odstrela ni prineslo želenega učinka,« je povedal Miha Krofel z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, eden izmed trinajstih soavtorjev nove mednarodne raziskave pod vodstvom ameriških znanstvenikov. Podobno so pokazale izkušnje iz drugih držav po svetu in nedavni pregled takšnih študij opozarja na pazljivost, ki je potrebna, kadar se želi škode zaradi napadov volkov preprečevati z odstrelom plenilcev.

V določenih primerih so sicer opazili, da so se po odstrelu škode zmanjšale. Vendar ker je verjetnost za to manjša od nevarnosti, da odstrel povzroči povečanje škod, strokovnjaki odsvetujejo uporabo tega ukrepa in raje priporočajo uporabo zaščitnih ukrepov, kot so električne ograje, pastirski psi in prisotnost pastirja. Le-ti so se tudi v Sloveniji že izkazali za učinkovit in trajnosten način preprečevanja škod, ki olajšajo sobivanje z volkovi tudi na območjih, kjer je razširjena živinoreja.

Po intenzivnem iztrebljanju v prejšnjih stoletjih se volkovi spet vračajo v evropske gozdove. Tudi v Sloveniji se je njihovo število v zadnjih 15 letih povečalo, kljub temu pa so se škode na drobnici zmanjšale. To je verjetno posledica izboljšanja zaščite domačih živali, ki jo ob podpori državnih inštitucij izvajajo rejci drobnice, so zapisali v sporočilu na Biotehniški univerzi.

Rezultate raziskave so objavili v ameriški znanstveni reviji Conservation Science and Practice.