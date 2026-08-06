Office 2021 ostaja brez podpore: Office 2024 Pro na voljo za 19,99 EUR

Microsoft je uradno potrdil, da se podpora za Office 2021 dokončno izteče 13. oktobra 2026. Programska oprema bo po tem datumu sicer še naprej delovala, vendar ne bo več prejemala ključnih varnostnih posodobitev, popravkov napak ali tehnične podpore. V času vse bolj dovršenih kibernetskih groženj uporaba nepodprte programske opreme prinaša resna tveganja za varnost podatkov in skladnost s predpisi.

Za profesionalne uporabnike, ki si želijo nemoten prehod brez bremena mesečnih naročnin, Microsoft Office 2024 Professional predstavlja zanesljivo rešitev z enkratnim nakupom. Z nadgradnjo pridobite najnovejši Microsoftov varnostni okvir, ki ščiti vaše občutljive finančne podatke in poslovno komunikacijo pred sodobno zlonamerno programsko opremo.

FOTO: Century Genius

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