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    Predstavitvena informacija  |   Znanoteh

    Office 2021 ostaja brez podpore: Office 2024 Pro na voljo za 19,99 EUR

    Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    6. 8. 2026 | 08:34
    6:52
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    Microsoft je uradno potrdil, da se podpora za Office 2021 dokončno izteče 13. oktobra 2026. Programska oprema bo po tem datumu sicer še naprej delovala, vendar ne bo več prejemala ključnih varnostnih posodobitev, popravkov napak ali tehnične podpore. V času vse bolj dovršenih kibernetskih groženj uporaba nepodprte programske opreme prinaša resna tveganja za varnost podatkov in skladnost s predpisi.

    Za profesionalne uporabnike, ki si želijo nemoten prehod brez bremena mesečnih naročnin, Microsoft Office 2024 Professional predstavlja zanesljivo rešitev z enkratnim nakupom. Z nadgradnjo pridobite najnovejši Microsoftov varnostni okvir, ki ščiti vaše občutljive finančne podatke in poslovno komunikacijo pred sodobno zlonamerno programsko opremo.

    FOTO: Century Genius
    FOTO: Century Genius

    Trenutno vam akcija Keysoff Software Crazy Sale omogoča stroškovno učinkovito posodobitev vaših orodij, saj je Office 2024 Pro na voljo za samo 19,99 EUR. Ne gre zgolj za posodobitev programske opreme, temveč za strateško naložbo v dolgoročno varnost in optimizirano delovanje. Ne puščajte svojega sistema izpostavljenega – zagotovite si doživljenjsko licenco še danes in poskrbite, da bo vaše podjetje tudi po letu 2026 ostalo zaščiteno in produktivno.

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    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
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    6. 8. 2026 | 08:00
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    Demokrati zahtevajo preiskavo pogodb podjetij Trumpovih sinov

    Podjetja, povezana z naložbami Erica Trumpa in Donalda Trumpa mlajšega, so prejela za 3,2 milijarde dolarjev zveznih pogodb, posojil in naložb.
    6. 8. 2026 | 08:28
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zanimivosti

    Nov rekord: popis bele štorklje razkriva presenetljive trende

    Prvi rekord so štorklje podrle že v letu 2023, ko so zabeležili 305 zasedenih gnezd. Številka se je v zadnjih treh letih povečala za 41 parov štorkelj.
    6. 8. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Draga televizija, zakaj voditeljice Dnevnika nosijo špičake? Hvala za Pogačarja!

    Bralko Beti tokrat zanima izbira vpadljivih čeveljev za voditeljice Dnevnika. Maja se zahvaljuje za prenos kriterija Tadeja Pogačarja, Igorja pa zanima, kako so snemali Odiseja.
    6. 8. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
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    3. 8. 2026 | 09:11
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    Pošta Slovenije spreminja pravila igre

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    Novice  |  Slovenija
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    Nov program za novo generacijo voditeljev

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    Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
    30. 7. 2026 | 13:16
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    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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