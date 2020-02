Ognjemet nad ribiško vasico

54 ton nezemelj-

skega

materiala

vsak dan

prestreže

naš planet

Modrozeleni kisik

»Med fotografiranjem nočnega neba vidim veliko meteorjev, takšnega pa še nikoli,« je povedal fotograf Chris Small, ki je v obalnem turističnem kraju Bude v grofiji Cornwall v objektiv ujel spektakularno ognjeno žogo, ki je vlekla svoj rep čez polovico neba.Meteor, ki je bil med potovanjem čez nebo svetlejši od Venere, je manjši asteroid, kakršni med prehodom skozi Zemljino atmosfero ponavadi popolnoma zgorijo, pri tem pa neredko eksplodirajo. Astronomi so iz svetilnosti izračunali, da je imel ob vstopu v zgornje plasti ozračja premer od nekaj deset centimetrov do enega metra, odvisno od vstopne hitrosti in sestave.Vsak dan naš planet prestreže 54 ton nezemeljskega materiala, v glavnem v obliki prahu, meteoroidov in asteroidov. Tako veliki utrinki se zgodijo več stokrat na leto, seveda pa večina ni takole ovekovečena na fotografskem posnetku.Chris Small je opisal, da je meteor za nekaj trenutkov razsvetlil obalo v zelenkasto modri svetlobi. Takšni odtenki so posledica kisika v atmosferi; vroča kamnina namreč segreje zrak, skozi katerega potuje, in pri tem atomi kisika oddajajo svetlobo v modrozelenem delu svetlobnega spektra, kakšno lahko občudujemo tudi ob severnem siju, ko nabiti delci s Sonca trkajo ob atome v zgornjih delih atmosfere.Utrinek je videlo vsaj pet opazovalcev nočnega neba v Veliki Britaniji, ki so o njem poročali Mednarodni organizaciji za meteorje; ta zbira podatke z vsega sveta. Objekt je zaznal tudi novi opozorilni sistem evropske vesoljske agencije NEMO, ki spremlja aktivnosti na družabnih omrežjih in tako sestavi sliko dogodka. NEMO je del Esinega oddelka za obrambo planeta. M. P. Foto ESA