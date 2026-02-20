Ogromne veke največjega »očesa« vesolja

Pogled iz zraka razkriva, kako napreduje gradnja 80 metrov visoke zaščitne kupole izjemno velikega teleskopa (ELT), ki ga Evropski južni observatorij (Eso) gradi na več kot 3000 metrov visoki gori Cerro Armazones v Andih v Čilu. Območje je oddaljeno od mest in tako ni močno izpostavljeno svetlobnemu onesnaževanju, prav tako pa gre za puščavo, kjer je vlažnost zelo nizka in nebo jasno v povprečju 300 noči na leto. Gora je oddaljena približno 20 kilometrov od gore Cerro Paranal, na kateri stoji trenutni paradni konj organizacije – zelo velik teleskop (VLT). Cerro Armazones je še pred dobrim desetletjem meril 3064 metrov nad morsko gladino, ko so začeli gradnjo, pa so mu vrh razstrelili in ga znižali za 18 metrov.

V kupoli bo gnezdilo kar 39 metrov široko konkavno primarno ogledalo, ki je skoraj petkrat večje od predhodnika – osemmetrskega zrcala VLT. Kupola je opremljena s parom drsnih vrat, ki bodo v popolnoma odprtem položaju zagotavljala 41-metrsko odprtino. Vsak krak vrat, kot so zapisali na spletni strani organizacije Eso, tehta kar 600 ton, redno se bodo morala premikati, da bodo zaščitila občutljivo notranjost, kar pomeni, da je tudi ta del konstrukcije svojevrsten inženirski podvig. Motorizirana vrata bodo optiko zaščitila pred močno dnevno vročino in nočnim mrazom.

V kupoli bo kar pet zrcal, glavno bi široko 39 metrov. FOTO: Eso/J. C. Muñoz-Mateos

Na posnetku se vidi tudi struktura, na kateri bo nameščeno sekundarno zrcalo. ELT bo sicer opremljen s kar petimi zrcali – vsako bo imelo različno obliko, velikost in vlogo, delovala pa bodo skupaj, da bodo razkrila vesolje v doslej neznanih podrobnostih. Najbolj impresivno bo glavno zrcalo, ki bo največje, kar so jih kdaj izdelali za optični teleskop. Sestavljeno bo iz 798 šestkotnih delov, vsak bo imel premer približno 1,45 metra in debelino pet centimetrov. Naročili so dodatnih 133 delov zrcal, da bodo kose lahko redno čistili in menjavali, še tako droben prah na zrcalu namreč lahko zamegli pogled. Zrcala je junija 2024 nemško optično podjetje Schott že izdelalo, nato so jih poslali v podjetje Safran Reosc v Franciji, kjer so jih polirali do natančnosti 10 nanometrov, kar je manj kot tisočinka širine človeškega lasu. Teleskop bo opremljen še z drugo napredno optiko, da bodo izničili atmosferske učinke popačenja.

Kupila ELT FOTO: Eso/G. Vecchia

ELT bo nebo opazoval v optični in bližnji infrardeči svetlobi. Po navedbah Esa bo ELT sposoben opazovati skalnate eksoplanete in razbrati kemično sestavo njihove atmosfere, medtem ko VLT lahko le indirektno zazna takšne planete, po sestavi podobne Zemlji. Preučeval bo nastanek zvezd in galaksij, pa tudi naravo temne snovi in temne energije ter seveda planete v osončju.

Gradnja teleskopa se je začela leta 2014, kupola naj bi bila dokončana predvidoma sredi prihodnjega leta, nato naj bi v notranjost namestili še ogledala. V Esu pričakujejo, da bo teleskop »prvo svetlobo« ugledal v začetku leta 2029.