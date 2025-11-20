Dr. Klara Retko je sodelavka Raziskovalnega inštituta pri Centru za konservatorstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Največkrat uporabljam ramanski spektrometer oziroma ramanski mikroskop. To je instrument, pri katerem z laserjem posvetimo na vzorec, ki ga preiskujemo. Nato merimo, kaj se zgodi s svetlobo v pojavu, ki se imenuje neelastično sipanje. Te spremembe instrument izriše kot spekter, iz katerega dobimo prstni odtis molekul oziroma spojin, ki so v tem vzorcu, torej sestavo vzorca.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Zakaj imate radi znanost?

Preiskujem predmete kulturne dediščine. Zanima me, iz katerih materialov so sestavljeni. Pri delu sem še posebej pazljiva, saj imajo predmeti neprecenljivo vrednost, zato ne smem posegati v celovitost teh del. Vsako delo poskusim proučiti brez vzorčenja ali pa tako, da vzamemo čim manjši vzorec. Zato potrebujem optimizirane analizne metode, da lahko z minimalnim posegom v proučevani predmet pridobim zadostne rezultate. Preiskujem tudi, kako in koliko se je neki predmet zaradi časa, vplivov okolja ali preteklih konservatorsko-restavratorskih posegov spremenil, sodelavci pa potem poskušajo takšne spremembe zmanjšati oziroma preprečiti. Naša naloga je predvsem ohranjanje dediščine za prihodnje generacije.

Ker združuje raziskovanje resničnih vzorcev in ustvarjanje novega, tudi abstraktnega znanja. Čudovito je, ko se rezultati in podatki različnih analiz povežejo v celoto in povedo zgodbo, ki sledi logiki in zakonitostim.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Delujem na interdisciplinarnem področju, zato lahko z enega vidika razvoj in optimizacija analiznih tehnik za proučevanje kulturne dediščine prineseta napredek še na drugih področjih (na primer v fiziki, kemiji, biotehnologiji, znanosti o materialih), hkrati pa sta razumevanje in ohranjanje dediščine pomembna za identiteto naroda. Želim si, da bi tudi prihodnje generacije imele možnost videti predmete, kot je Aljažev stolp na vrhu Triglava, ali prebrati otroške pesmi Otona Župančiča v izvirniku.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Naravoslovje mi je bilo vedno blizu, da bom raziskovalka, pa sem začutila »šele« proti koncu dodiplomskega študija, ko mi je postalo malo bolj jasno, kako deluje raziskovanje v kemiji.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Rada imam jogo, naravo in hribe. Zelo rada obiščem umetniške razstave, gledališke predstave, različne festivale in koncerte. Rada tudi spijem dobro kavo v še boljši družbi.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Verjetno jih je več, poudarila pa bi radovednost, vztrajnost, iznajdljivost. Pomembno se mi zdi tudi, da si sposoben inovativnega razmišljanja zunaj klasičnih okvirov.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Najverjetneje razvoj in uporaba umetne inteligence.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Že pot v orbito bi bila dovolj, da si Zemljo pogledam od daleč. Nato pa bi mogoče premislila še o krajšem postanku na Marsu. Sploh če bi dovolili moji petletni hčerki, da se še malo poigra z aktivnimi roverji.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Optimistično bi stavila na fuzijo.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Marie Curie in Leonardom da Vincijem. Tako bi mogoče še bolje razumela, kje lahko kot raziskovalka dobim še dodatno motivacijo in vztrajnost, in po drugi strani, kako znanje tako spretno prenašati na različna področja.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Če se zanimate za znanost, priporočam knjigi Tkanina vesolja Briana Greena in Znanost v duši Richarda Dawkinsa. Sicer pa sama rada preletim spletne novice revije Nature. Tudi Slovenci imamo nekaj dobrih virov, na primer spletno revijo Alternator.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Ker je moje raziskovalno področje izredno interdisciplinarno, sem včasih še vedno presenečena, kako raznoliki, a hkrati dopolnjujoči se so lahko pogledi raziskovalcev naravoslovnih, družbenih in humanističnih ved.