  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Znanoteh

    Ohranjanje dediščine za prihodnje generacije

    Klara Retko preučuje, iz katerih materialov so sestavljeni predmeti kulturne dediščine.
    Klara Retko FOTO: osebni arhiv  
    Galerija
    Klara Retko FOTO: osebni arhiv  
    Saša Senica
    20. 11. 2025 | 06:00
    5:19
    A+A-

    Dr. Klara Retko je sodelavka Raziskovalnega inštituta pri Centru za konservatorstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

    Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

    Največkrat uporabljam ramanski spektrometer oziroma ramanski mikroskop. To je instrument, pri katerem z laserjem posvetimo na vzorec, ki ga preiskujemo. Nato merimo, kaj se zgodi s svetlobo v pojavu, ki se imenuje neelastično sipanje. Te spremembe instrument izriše kot spekter, iz katerega dobimo prstni odtis molekul oziroma spojin, ki so v tem vzorcu, torej sestavo vzorca.

    Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

    Dr. Klara Retko je sodelavka Raziskovalnega inštituta pri Centru za konservatorstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. FOTO: osebni arhiv
    Dr. Klara Retko je sodelavka Raziskovalnega inštituta pri Centru za konservatorstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. FOTO: osebni arhiv
    Preiskujem predmete kulturne dediščine. Zanima me, iz katerih materialov so sestavljeni. Pri delu sem še posebej pazljiva, saj imajo predmeti neprecenljivo vrednost, zato ne smem posegati v celovitost teh del. Vsako delo poskusim proučiti brez vzorčenja ali pa tako, da vzamemo čim manjši vzorec. Zato potrebujem optimizirane analizne metode, da lahko z minimalnim posegom v proučevani predmet pridobim zadostne rezultate. Preiskujem tudi, kako in koliko se je neki predmet zaradi časa, vplivov okolja ali preteklih konservatorsko-restavratorskih posegov spremenil, sodelavci pa potem poskušajo takšne spremembe zmanjšati oziroma preprečiti. Naša naloga je predvsem ohranjanje dediščine za prihodnje generacije.

    Zakaj imate radi znanost?

    Ker združuje raziskovanje resničnih vzorcev in ustvarjanje novega, tudi abstraktnega znanja. Čudovito je, ko se rezultati in podatki različnih analiz povežejo v celoto in povedo zgodbo, ki sledi logiki in zakonitostim.

    Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

    Delujem na interdisciplinarnem področju, zato lahko z enega vidika razvoj in optimizacija analiznih tehnik za proučevanje kulturne dediščine prineseta napredek še na drugih področjih (na primer v fiziki, kemiji, biotehnologiji, znanosti o materialih), hkrati pa sta razumevanje in ohranjanje dediščine pomembna za identiteto naroda. Želim si, da bi tudi prihodnje generacije imele možnost videti predmete, kot je Aljažev stolp na vrhu Triglava, ali prebrati otroške pesmi Otona Župančiča v izvirniku.

    Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

    Naravoslovje mi je bilo vedno blizu, da bom raziskovalka, pa sem začutila »šele« proti koncu dodiplomskega študija, ko mi je postalo malo bolj jasno, kako deluje raziskovanje v kemiji.

    Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

    Rada imam jogo, naravo in hribe. Zelo rada obiščem umetniške razstave, gledališke predstave, različne festivale in koncerte. Rada tudi spijem dobro kavo v še boljši družbi.

    Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

    Verjetno jih je več, poudarila pa bi radovednost, vztrajnost, iznajdljivost. Pomembno se mi zdi tudi, da si sposoben inovativnega razmišljanja zunaj klasičnih okvirov.

    Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

    Najverjetneje razvoj in uporaba umetne inteligence.

    Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

    Že pot v orbito bi bila dovolj, da si Zemljo pogledam od daleč. Nato pa bi mogoče premislila še o krajšem postanku na Marsu. Sploh če bi dovolili moji petletni hčerki, da se še malo poigra z aktivnimi roverji.

    Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

    Optimistično bi stavila na fuzijo.

    S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

    Z Marie Curie in Leonardom da Vincijem. Tako bi mogoče še bolje razumela, kje lahko kot raziskovalka dobim še dodatno motivacijo in vztrajnost, in po drugi strani, kako znanje tako spretno prenašati na različna področja.

    FOTO: osebni arhiv  
    FOTO: osebni arhiv  

    Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

    Če se zanimate za znanost, priporočam knjigi Tkanina vesolja Briana Greena in Znanost v duši Richarda Dawkinsa. Sicer pa sama rada preletim spletne novice revije Nature. Tudi Slovenci imamo nekaj dobrih virov, na primer spletno revijo Alternator.

    Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

    Ker je moje raziskovalno področje izredno interdisciplinarno, sem včasih še vedno presenečena, kako raznoliki, a hkrati dopolnjujoči se so lahko pogledi raziskovalcev naravoslovnih, družbenih in humanističnih ved.

    Sorodni članki

    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenica spreminja svet

    Razpeti med skrbjo za svoje starše in svoje otroke

    Ana Jagodic raziskuje skrbstvene prakse in vsakdanje življenje srednje generacije.
    Saša Senica 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENICA SPREMINJA SVET

    Kam gre zdravilo, ko nas pozdravi

    Na Delov znanstveni vprašalnik je odgovarjala Tjaša Gornik, ki se ukvarja z vprašanjem, kako zdravilom preprečiti vstop v okolje. V prostem času pa se prepusti dobri knjigi in plesu.
    26. 3. 2020 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZNANSTVENICA SPREMINJA SVET

    Morda nikoli več ne boste pleli

    Na znanstveni vprašalnik je tokrat odgovarjala Katarina Šoln. Med drugim je pojasnila, kaj je alelopatija in in kaj imajo ribe s sokom.
    19. 3. 2020 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o psihoterapiji

    Predlog Gibanja Svoboda bi lahko rešili NSi in SDS

    Pred vnovičnim glasovanjem o zakonu o psihoterapiji pozivi proti in za. Vse kaže, da bo izid tesen.
    Barbara Eržen 18. 11. 2025 | 18:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Klara RetkoZNANSTVENIK SPREMINJA SVETznanstveni vprašalnikZNANSTVENICA SPREMINJA SVETkulturna dediščinaZavod za varstvo kulturne dediščine

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Znanoteh
    Nasa

    Razkrili nove posnetke medzvezdnega kometa

    »Zagotovo nismo videli nobenih tehničnih podpisov ali česar koli, kar bi nas pripeljalo do prepričanja, da gre za kaj drugega kot za komet,« pravijo pri Nasi.
    Saša Senica 20. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Reprezentanca

    Gliha: Selektor je vedno kriv za neuspeh

    Nekdanji slovenski reprezentant Primož Gliha je ocenil nastope slovenske nogometne reprezentance na kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.
    20. 11. 2025 | 07:38
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: En pekač, 30 minut, popolno kosilo

    Preprost recept za pečenega purana s krompirjem in zelenjavo na enem pekaču – sočno meso, okusna zelenjava in sveža limonova polivka za hitro domače kosilo.
    Odprta kuhinja 20. 11. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ustavno sodišče

    Primož Gorkič začenja devetletni mandat ustavnega sodnika

    Na ustavnem sodišču je nasledil Marka Šorlija, ki mu je mandat potekel minuli teden.
    20. 11. 2025 | 06:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: En pekač, 30 minut, popolno kosilo

    Preprost recept za pečenega purana s krompirjem in zelenjavo na enem pekaču – sočno meso, okusna zelenjava in sveža limonova polivka za hitro domače kosilo.
    Odprta kuhinja 20. 11. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ustavno sodišče

    Primož Gorkič začenja devetletni mandat ustavnega sodnika

    Na ustavnem sodišču je nasledil Marka Šorlija, ki mu je mandat potekel minuli teden.
    20. 11. 2025 | 06:48
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Dva izleta, trije kosi opreme, ena ugotovitev: skandinavska oprema, ki zdrži vse

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba malega bombona z močjo svežine

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo