Ohranjanje dediščine za prihodnje generacije

Dr. Klara Retko je sodelavka Raziskovalnega inštituta pri Centru za konservatorstvo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.
Največkrat uporabljam ramanski spektrometer oziroma ramanski mikroskop. To je instrument, pri katerem z laserjem posvetimo na vzorec, ki ga preiskujemo. Nato merimo, kaj se zgodi s svetlobo v pojavu, ki se imenuje neelastično sipanje. Te spremembe instrument izriše kot spekter, iz katerega dobimo prstni odtis molekul oziroma spojin, ki so v tem vzorcu, torej sestavo vzorca.
Ker združuje raziskovanje resničnih vzorcev in ustvarjanje novega, tudi abstraktnega znanja. Čudovito je, ko se rezultati in podatki različnih analiz povežejo v celoto in povedo zgodbo, ki sledi logiki in zakonitostim.
Delujem na interdisciplinarnem področju, zato lahko z enega vidika razvoj in optimizacija analiznih tehnik za proučevanje kulturne dediščine prineseta napredek še na drugih področjih (na primer v fiziki, kemiji, biotehnologiji, znanosti o materialih), hkrati pa sta razumevanje in ohranjanje dediščine pomembna za identiteto naroda. Želim si, da bi tudi prihodnje generacije imele možnost videti predmete, kot je Aljažev stolp na vrhu Triglava, ali prebrati otroške pesmi Otona Župančiča v izvirniku.
Naravoslovje mi je bilo vedno blizu, da bom raziskovalka, pa sem začutila »šele« proti koncu dodiplomskega študija, ko mi je postalo malo bolj jasno, kako deluje raziskovanje v kemiji.
Rada imam jogo, naravo in hribe. Zelo rada obiščem umetniške razstave, gledališke predstave, različne festivale in koncerte. Rada tudi spijem dobro kavo v še boljši družbi.
Verjetno jih je več, poudarila pa bi radovednost, vztrajnost, iznajdljivost. Pomembno se mi zdi tudi, da si sposoben inovativnega razmišljanja zunaj klasičnih okvirov.
Najverjetneje razvoj in uporaba umetne inteligence.
Že pot v orbito bi bila dovolj, da si Zemljo pogledam od daleč. Nato pa bi mogoče premislila še o krajšem postanku na Marsu. Sploh če bi dovolili moji petletni hčerki, da se še malo poigra z aktivnimi roverji.
Optimistično bi stavila na fuzijo.
Z Marie Curie in Leonardom da Vincijem. Tako bi mogoče še bolje razumela, kje lahko kot raziskovalka dobim še dodatno motivacijo in vztrajnost, in po drugi strani, kako znanje tako spretno prenašati na različna področja.
Če se zanimate za znanost, priporočam knjigi Tkanina vesolja Briana Greena in Znanost v duši Richarda Dawkinsa. Sicer pa sama rada preletim spletne novice revije Nature. Tudi Slovenci imamo nekaj dobrih virov, na primer spletno revijo Alternator.
Ker je moje raziskovalno področje izredno interdisciplinarno, sem včasih še vedno presenečena, kako raznoliki, a hkrati dopolnjujoči se so lahko pogledi raziskovalcev naravoslovnih, družbenih in humanističnih ved.
