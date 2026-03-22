Okno v svet zloglasnega izprijenca

Elegantno predstavljeni dokumenti iz življenja Jeffreyja Epsteina so eden najbolj posrečenih primerov spletnega aktivizma v zadnjem času.

»Klonirali smo gmail, samo da ste tu vpisani kot Epstein in lahko prebirate njegovo pošto,« je 21. novembra lani na omrežju x objavil ameriški spletni aktivist Riley Walz in tako v preprostem stavku zaobjel eno najgenialnejših spletnih mest ta hip, jmail.world. Pred nami je nezgrešljiv googlov vmesnik s poštnim predalom, le da se iz desnega zgornjega vogala smeji podoba trenutno najrazvpitejšega spolnega prestopnika. Predal ima namreč naslov jeevacation@gmail.com, kar je bil dejanski Epsteinov epoštni naslov. Ob levem robu je še nekaj pomenljivih dodatnih kategorij filtrov, med njimi »damage control«, pa seznam najpomembnejših kontaktov, od Ghislaine Maxwell do Alana Dershowitza. Vmesnik vsebuje delujoč iskalnik, kar je sila uporabno glede na to, da brskamo po približno 14.000 pogovorih. ...