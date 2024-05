Oko Utopie Planitia

Evropski satelit ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), ki je svojo raziskovalno odpravo začel leta 2018, je v objektiv svoje najboljše barvne kamere CaSSIS ujel krater na ravnici Utopia Planitia, ki je največja udarna kotlina v osončju. Široka je namreč kar 3300 km in je tako dvakrat širša od Sahare (od severa do juga), so zapisali na spletni strani Evropske vesoljke agencije (Esa). Satelit je krater, ki je širok osem kilometrov, posnel z višine 400 km.

Raziskovalci menijo, da se nakazuje prisotnost vodnega ledu. Ko je asteroid zadel površje, se je led stalil in ob udarcu je v okolico odneslo mešanico blatne vode in kamenja. Na pobočju so razvidne značilnosti, ki bi jih lahko pripisali plazovom.

Rdeči planet je posut s kraterji, ponaša se z najvišjim (ugaslim) vulkanom v osončju. Nekoč je bil sosednji planet precej podoben našemu, na njem naj bi bila tekoča voda, danes pa je površje mrzla, opustela puščava.

V kotlini Utopia Planitia je 3. septembra 1976 pristal ameriški pristajalnik Viking 2, 14. maja 2021 pa še kitajski rover Zhurong. Pod površjem kotline bi, kot je pred leti sporočila Nasa, lahko bila večja količina ledu.