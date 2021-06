Olajšati starost in jo narediti prijetno

V nadaljevanju preberite:

V začetku prihodnjega meseca Slovensko biokemijsko društvo v sodelovanju z Evropsko zvezo biokemijskih društev prireja kongres s področja biokemije in molekularne biologije. Program vključuje najbolj aktualna področja raziskav v biokemiji, molekularni biologiji in sorodnih vedah, ki nam pojasnjujejo delovanje živih bitij na molekularni ravni. Vodi ga dr. Janko Kos, redni profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, ki je raziskovalno povezan tudi z Institutom Jožef Stefan, kjer je bil od leta 2007 do 2020 vodja Odseka za biotehnologijo.



Kongresi FEBS imajo velik ugled v znanstvenih krogih, na njih redno sodelujejo uveljavljeni strokovnjaki s področij ved o živem, tudi Nobelovi nagrajenci, letos bosta med udeleženci dva, Emmanuelle Charpentier, utemeljiteljica metode Crispr-Cas, in Richard Roberts, pionir tehnologije rekombinantne DNK. Na področju ved o živem je kongres FEBS letos največji dogodek v svetovnem merilu, saj se ga bo udeležilo več kot 1700 raziskovalcev.



Z Jankom Kosom smo se pogovarjali o nekaterih temah, ki jih bodo odprli tudi na kongresu.