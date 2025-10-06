Onlyfans model: Nihče ni vedel, da je bil na drugi strani v bistvu moški

V nadaljevanju preberite:

Hollywood je v precepu. Pojavila se je nova zvezda, Tilly Norwood, ki jo kujejo v zvezde kot naslednjo veliko igralko, a Tilly ima skrivnost – ni resnična. Njen prihod je sprožil vihar v filmski industriji, kjer se igralci in sindikati borijo proti, kot pravijo, kraji njihovega dela in razvrednotenju človeške ustvarjalnosti. Toda medtem ko se v soju žarometov bije bitka za prihodnost filma, se ista tehnologija seli v precej bolj intimne in neregulirane kotičke spleta.

Tehnologija globokih ponaredkov, ki je ustvarila Tilly, ni več le orodje za filmske studie. Prodrla je na platforme, kot je onlyfans, kjer briše mejo med resničnostjo in iluzijo ter odpira vrata v sivo cono digitalne ekonomije. Tam, kjer avtentičnost ni več pogoj, se odvijajo zgodbe, o katerih se le redko govori na glas.

Pogovarjli smo se z Emo (ime je spremenjeno), 21-letno študentko, ki je dve leti delala kot model za profile na onlyfansu, ustvarjene z umetno inteligenco. Za njenimi digitalnimi liki je stala ekipa petih ljudi, večinoma moških, ki so vodili tudi večino pogovorov z naročniki. »Nihče ni vedel, da je bil na drugi strani, ko se je govorilo o najintimnejših stvareh, v bistvu moški,« nam je zaupala. V pogovoru tudi razkrije, kako je potekalo njeno delo, kaj so bili njeni vzgibi in koliko je s prodajo iluzije zaslužila.