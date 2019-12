Opazili razbitine nesrečnega Vikrama

Nasina sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), ki kroži okoli Lune, je posnela razbitine indijskega landerja Vikram, ki je v začetku septembra strmoglavil na južni pol naravnega satelita.Na fotografiji so z zelenimi pikami označene razbitine, z modrimi pikami pa spremembe na površju, saj so manjši deli plovila dvignili regolit. S črko »S« je označena razbitina, ki jo je razbralLander Vikram, ki je bil del indijske odprave Čandrajan 2 , bi moral pristati okoli 600 kilometrov od južnega pola na ravnici, a okoli dva kilometra nad površjem je indijska vesoljska organizacija (Isro) izgubila stik z njim in jasno je bilo, da ni šlo vse kot po maslu. Isro je nekaj dni po nesrečnem »pristanku« sporočil, da so ga našli, vendar javnosti niso natančno pojasnili, kaj se je zgodilo.Medtem pa je Nasino plovilo LRO 17. septembra fotografiralo območje strmoglavljenja in zaprosilo za ostre oči javnosti. Subramanian je tako javil ekipi, da je našel razbitine, nadaljnja preučevanja in oktobrski ter novembrski posnetki so potrdili, da gre za ostanke indijskega landerja.Odpravo Čandrajan 2, ki je bila sestavljena iz orbiterja, ki uspešno kroži okoli Lune, in omenjenega landerja, so izstrelili julija. Indija je upala, da bo postala četrta država z mehkim pristankom na Luni, a še vedno se s tem dosežkom ponašajo le ZDA, Rusija in Kitajska.Prikaz spremembe območja: