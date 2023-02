Opazovalec Sonca

Vse od izstrelitve pred 13 leti Nasin Observatorij sončne dinamike (Solar Dynamics Observatory​, SDO) preučuje delovanje naše zvezde in njen vpliv na vesoljsko vreme in svojo okolico. SDO preučuje tako notranjost Sonca kot njegovo korono, magnetno polje in energijo, ki jo odda v okolico. Vse to vpliva na Zemljo, kakšna močna sončna nevihta bi lahko v času, ko smo odvisni od satelitskih sistemov, povzročila velike težave. Cilj odprave je preučevanje vseh teh procesov, predvsem, kako deluje močno magnetno polje in kako vpliva na heliosfero. SDO je opremljen s tremi znanstvenimi instrumenti, samo atmosferska kamera (AIA) vsakih deset sekund posname fotografijo v desetih različnih valovnih dolžinah svetlobe.

Mozaik sličic Sonca FOTO: Nasa

Sonce deluje ciklično – v povprečno enajst let dolgem ciklu doživi svoj maksimum, ko je na njegovem površju kaotično, in minimum, ko se površje spremeni v mirno oranžno morje brez posebnosti. Zdaj smo v 25. Sončevem ciklu. Cikle so začeli šteti leta 1755. Sonce je trenutno zelo aktivno, po napovedih bo sicer maksimum v tem ciklu doseglo sredi leta 2025.

Sonce v različnih valovnih dolžinah, ki jih snema kamera AIA. FOTO: Nasa

Tako sateliti beležijo močne sončeve izbruhe, nazadnje so močnejšega zaznali 11. februarja. Ob izbruhu Sonce v okolico potisne večjo količino delcev, sevanje je sicer nevarno, a nas pred njim ščiti atmosfera. Lahko pa povzroči motnje v atmosferi, kjer potujejo GPS in drugi komunikacijski signali, močni izbruhi s Sonca povzročajo tudi čudovite polarne sije.

Po podatkih Nase bo SDO deloval še vsaj do leta 2030.