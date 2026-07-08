OpenAI bo predstavil najzmogljivejše modele ChatGPT

Podjetje OpenAI, razvijalec klepetalnega robota ChatGPT, bo v četrtek javno predstavilo svoj doslej najzmogljivejši model umetne inteligence GPT-5.6. Izid je bil sprva načrtovan že junija, vendar so ga na zahtevo ameriške vlade zaradi preverjanja nacionalnovarnostnih tveganj preložili.

Objava prihaja le teden dni po tem, ko so ameriške oblasti odpravile omejitve za najnovejša modela podjetja Anthropic, Fable in Mythos. Dostop do njiju je bil pred tem za skoraj tri tedne začasno ustavljen zaradi pomislekov, da bi napredni modeli umetne inteligence lahko predstavljali varnostno tveganje.

Po poročanju portala Axios je ameriško ministrstvo za trgovino po dodatnih varnostnih preizkusih odobrilo širšo javno objavo modela GPT-5.6 v okviru novega sistema nadzora nad najzmogljivejšimi modeli umetne inteligence. OpenAI je imel doslej dostop do modela omejen le na manjšo skupino preverjenih partnerjev, katerih identiteto je delil z ameriškimi oblastmi.

Podjetje je na družbenem omrežju X potrdilo, da bodo v četrtek javno predstavili tri modele: GPT-5.6 Sol, Terra in Luna. Sol predstavlja najzmogljivejšo različico, Terra je srednji cenovni razred, Luna pa najcenejša in najbolj stroškovno učinkovita različica.

Ameriška administracija je v zadnjih mesecih močno zaostrila nadzor nad objavo naprednih modelov umetne inteligence zaradi bojazni, da bi jih lahko za vojaške ali obveščevalne namene izkoristile države, kot so Kitajska, Rusija ali druge geopolitične tekmice ZDA.

Strožji nadzor je uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, ki je z izvršnim ukazom vzpostavila prostovoljni okvir, po katerem lahko razvijalci najnaprednejše modele do 30 dni pred javno objavo predložijo ameriški vladi v pregled.

Podjetje Anthropic je medtem opozorilo, da je »verjetno nemogoče« razviti model umetne inteligence, ki bi bil popolnoma odporen proti tako imenovanim »jailbreak« tehnikam oziroma načinom zaobitja varnostnih omejitev. Ob tem je opozorilo tudi na možnost razvoja univerzalnih metod, ki bi lahko hkrati odstranile zaščitne mehanizme pri več različnih modelih.

Po navedbah OpenAI bo GPT-5.6 javno dostopen od 9. julija.