Operacija možganov s pomočjo UI: Kaj o tem pravijo slovenski kirurgi

V UKC Ljubljana in UKC Maribor na leto operirajo skupaj približno 430 pacientov z možganskim tumorjem. Ti se razlikujejo po vrsti, velikosti in legi ter po tem, kako blizu so živcem, žilam in predelom, pomembnim za posamezne funkcije.

Pri nekaterih je meja med tumorjem in zdravim tkivom razmeroma jasna, pri drugih, zlasti infiltrativno rastočih tumorjih, pa precej manj. Zapleti so zato odvisni predvsem od lege tumorja in lahko vključujejo krvavitve, okužbe, otekanje možganov in epileptične napade, pa tudi prehodne ali trajne motnje gibanja, govora, vida, ravnotežja ali občutenja.

Kirurg zato potrebuje čim natančnejšo predstavo o tem, kaj se dogaja okoli operacijskega polja. Pri tem mu pomagajo nevronavigacija, intraoperativna magnetna resonanca, nevrofiziološki monitoring, intraoperativni ultrazvok in funkcionalno mapiranje možganov.