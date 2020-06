FOTO:Optično vezje, ki raste kot živo bitje

Naprava, našim očem nevidna, ki bo delovala izključno na svetlobo. Nobene elektrike, nobenih žic. Samo laserski žarki, ki bodo ugašali druge žarke. In ne le to: rastli bodo sami od sebe in se sestavljali v logična vezja. To je cilj projekta Logos prof. dr. Igorja Muševiča z Inštituta Jožef Stefan in ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko.Sliši se kot naprava iz znanstvenofantastičnih filmov ali vsaj iz oddaljene prihodnosti in po svoje tudi je. Muševič napoveduje, da bo tehnologija v širši rabi šele čez nekaj desetletij. A do nje skoraj mora priti, če hočemo ohraniti trenutni razvoj informacijske tehnologije. ...