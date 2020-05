Osamljeni raptor pod vesoljsko ladjo

Za najbolj velikopoteznim projektom Elona Muska, vesoljskim plovilom Starship, je še en preizkus: inženirji so v torek zvečer na prvi testni različici v polni velikosti uspešno, za približno štiri sekunde, prižgali pogonski motor Raptor in tako opravili statični vžig, pri katerem se plovilo ne odlepi od tal, inženirji pa preverjajo, kako se na vžig odzivajo pogonski in krmilni sistemi.



Musk je pred tem na twitterju objavil fotografijo raptorja pod plovilom in ob tem zapisal, kako majhen je videti motor. Končno verzijo Starshipa bo namreč poganjalo šest takšnih motorjev, še 31 pa jih bo nameščenih na pogonski raketi Falcon Super Heavy, ki bo vesoljsko plovilo ponesla v vesolje.



Po opravljenem preizkusu podjetje morda že ta mesec načrtuje še en vžig, pri katerem bi se plovilo odlepilo od tal, za tem pa še prvi kratek, približno 150 metrov visok polet. Spacex je pred kratkim z Naso sklenil 135 milijonov dolarjev vredno pogodbo za nadaljnji razvoj Starshipa kot plovila, ki naj bi do leta 2024 pristalo na Luni. Podobni pogodbi, le da z višjimi zneski, sta sklenili še podjetji Blue Origin in Dynetics, a je Spacex kljub najbolj kompleksnemu plovilu edini, ki že preizkuša testne različice.



Aktualna četrta verzija Starshipa sicer še ni takšna, kot bo končni izdelek, saj ji manjkajo zaobljena konica, zakrilca in nekaj drugih aerodinamičnih elementov, je pa prva, ki je prestala tako tlačni test kot zdaj testni vžig motorja. Če bi bila pri naslednjih preizkusih uničena, v hangarju že čaka peta različica. Elon Musk napoveduje, da bo pri polni operativnosti podjetje lahko izdelalo en Starship na teden.