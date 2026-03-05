Osvajanje Lune: tekma med ZDA, Kitajsko in milijarderji

Nasa pristanek na Luni načrtuje za leto 2028. Kitajska svoj razvoj skriva.

Raketa SLS je bila že na izstrelišču, pripravljena na vzlet, ko so se pojavile nove težave. Odpeljali so jo nazaj v stavbo za sestavljanje vozil. Kdaj bo objavljen nov datum predvidene izstrelitve, še ni znano. FOTO: Gregg Newton/AFP

V orjaški stavbi v Kennedyjevem centru na Floridi so popravljali skoraj sto metrov visoko raketo SLS (Space Launch System), ker se je na izstrelišču ustavil pretok helija v zgornji stopnji rakete. Tako so prvi polet posadke proti Luni po več kot 50 letih znova premaknili – na začetek aprila. Medtem je Nasa tudi posodobila razpored prihodnjih odprav v programu Artemis. Odprava Artemis 2, ki bo predvidoma stekla čez mesec dni, bo človeško posadko okoli Lune ponesla prvič po letu 1972, ko so ameriški astronavti zadnjič stali na njenem površju. Med desetdnevnim potovanjem bodo dodobra preizkusili tako raketo kot kapsulo orion, saj je glavni namen odprave postaviti temelje za misijo, ko bodo astronavti tudi pristajali na Luni. Nasa je pred dnevi objavila, da se bo pristanek zgodil leta 2028, ...