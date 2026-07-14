Dojenčki glasbo zaznajo že pri treh mesecih, plešejo pri enem letu

Skupina mednarodnih raziskovalcev, v kateri je sodelovala tudi Univerza na Dunaju, se je nedavno posvetila vprašanju, kdaj začnejo ljudje plesati. Kot so ugotovili znanstveniki, možgani dojenčkov obdelujejo glasbo že od tretjega meseca starosti, šele proti koncu prvega leta pa dojenčki začnejo izvajati kompleksnejše gibe kot odziv na slišano.

Glasbene izkušnje so torej lahko dragocene za dojenčke, čeprav pri tem še ne plešejo vidno - ali v ritmu, so rezultati raziskave, ki je bila po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA objavljena v strokovni reviji eLife.

Raziskovalci so 79 dojenčkom, ki so bili stari tri, šest in dvanajst mesecev, predvajali dve otroški pesmici in z elektroencefalografom beležili njihovo možgansko aktivnost in z video-sledilnim sistemom analizirali njihove telesne gibe. Kot kontrolno skupino so dojenčkom predvajali tudi ritmično in melodično premešani različici pesmi – ter tisti, pri katerih je bila spremenjena le višina tona.

»Obstaja že veliko študij o dojenčkih in glasbi, ki so se osredotočale na slušni vidik. Nasprotno pa je le malo takih, v katerih so preučevali ritmično gibanje,« je za APA povedala razvojna psihologinja Trinh Nguyen z Univerze na Dunaju, ki je vodila raziskavo in dodala, da doslej še ni bilo nobene raziskave, ki bi hkrati preučevala oba vidika, kot so to storili sedaj.

S sedanjo raziskavo so ugotovili, da imajo že dojenčki, stari tri mesece, ob poslušanju glasbe v primerjavi z naključnimi zaporedji tonov povečano možgansko aktivnost. V vseh starostnih skupinah so tudi ugotovili temeljno povezavo med glasbo in gibanjem ter da so višji toni močneje spodbujali gibanje dojenčkov v vseh starostnih skupinah.

Bolj zapleteni in strukturirani gibalni vzorci so se pri dojenčkih pojavili šele po dvanajstih mesecih, medtem ko usklajene sinhronizacije gibov z ritmom glasbe sploh ni bilo mogoče dokazati. »Gibi so dejansko že ritmični in nanje vpliva glasba, vendar niso takšni kot pri odraslih, ki se na primer zibajo v ritmu,« je še pojasnila Nguyen.