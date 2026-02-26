Farmacevtska revolucija ne bo ustavila epidemije debelosti

Debelost je ena zahtevnejših kroničnih bolezni, ki se je drži močna stigma. Razširjena so napačna prepričanja, da imajo debeli ljudje šibko voljo, da se ne zmorejo ustrezno nadzorovati, so nezanesljivi in leni. Prav to lahko pomembno vpliva na uspešnost obvladovanja bolezni.

Nasvet »jej manj in se več gibaj«, ki nakazuje na osebno odgovornost, sicer ni napačen, je pa nepopoln, pravi prof. dr. Mojca Jensterle Sever, specialistka interne medicine s kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana: »Če ga izrečemo brez razumevanja kompleksnosti bolezni, je lahko škodljiv, ker poglablja občutek osebnega neuspeha in krepi stigmo. Nihče si ne izbere debelosti, genetskih predispozicij, hormonskih odzivov in vseh determinant okolja, v katerem živi.« Zdravila in kirurško zdravljenje pri bolezenski debelosti igrajo ključno vlogo, saj ne le povzročijo začetno izgubo telesne mase, temveč omogočajo dolgoročno vzdrževanje izgubljene teže s podporo biološkim in hormonskim prilagoditvam. Je pa to samo del zgodbe, pravi endokrinologinja.