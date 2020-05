P40 lite – vsestranska komunikacijska naprava

FOTO: Huawei

FOTO: Huawei

Pametni telefon Huawei P40 lite vas glede tega zagotovo ne bo razočaral, njegova velika prednost pa je tudi prijazna cena.Pri napravah, cenejših od treh stotakov, pričakujemo, da bodo polne kompromisov. Vendar v primeru pametnega telefona P40 lite ni tako. Ne odlikuje ga namreč le zmogljiv procesor Kirin 810, temveč tudi širok nabor komunikacijskih možnosti, ki bo zadostil potrebam tudi najbolj zahtevnih uporabnikov. Vmesnik za omrežja Wi-Fi 5 bo poskrbel za visoke hitrosti v brezžičnih omrežjih, Bluetooth 5 pa, da povezava z brezžičnimi slušalkami ne bo prekinjena vsakič, ko se malo bolj oddaljite od telefona. Dobro se obnese tudi v mobilnih omrežjih četrte generacije LTE, saj ponuja višje hitrosti od večine tekmecev, na krovu pa je tudi vmesnik NFC za mobilno plačevanje in preprostejše seznanjanje med napravami. Kjerkoli in kadarkoli, vedno bodo na voljo možnosti povezave, če jih boste potrebovali.Seveda pa je tudi druga, mehkejša plat medalje. Poleg komunikacijskih vmesnikov so enako pomembne aplikacije, ki izkoristijo dane možnosti kar najbolj v vašo korist. Na sceno stopi tržnica AppGallery, za katero ste lahko prepričani, da ponuja (skoraj) vse priljubljene tovrstne aplikacije. Pri nas izredno priljubljen Viber je na njenem seznamu, za WhatsApp pa vam ponudi prenos s spletne strani storitve. V tej obliki je na voljo tudi aplikacija za priljubljeno videokonferenčno storitev Zoom. Ko gre za neposreden prenos s tržnice ali za prenos s spletne strani, je poskrbljeno za prihodnje nadgradnje, zato ste lahko tudi glede tega popolnoma brez skrbi.Zadoščeno pa bo tudi vašim potrebam po družbenih omrežjih. Aplikacija za med mladimi verjetno daleč najbolj priljubljenim TikTokom je le korak stran, prav tako za SnapChat. Obe sta namreč na seznamu aplikacij tržnice AppGallery. Kaj pa druge? Saj veste katere. Povezava do spletnega mesta, s katerega lahko namestite aplikacijo za Facebook, najdete v tržnici, sicer pa to omrežje lahko skoraj enako uporabljate iz spletnega brskalnika. Ta je primeren način tudi za dostop do Instagrama, Twitcha in na koncu tudi do za nekatere najbolj pomembnega omrežja – Youtube.Komunikacijske zmožnosti telefona Huawei P40 lite in vaš nastop v družbenih omrežjih pa bodo prišle do izraza tudi na vrhunskem zaslonu brez zareze »Punch FullView«. Sprednja kamera je skrita za majhno luknjico v zgornjem levem kotu zaslona, ki s 16,25 centimetra (6,4 palca), polno razločljivostjo HD+ in široko barvno paleto ponuja nepozabno vizualno izkušnjo. Zaradi ozkih robov pa doseže tudi visoko razmerje med zaslonom in telesom, kar 90,6 %. Opremljen pa je tudi s sistemom EMUI 10, ki ni samo poln naprednih pametnih funkcij, temveč vključuje tudi intuitivni in prijazen uporabniški vmesnik.Konec marca so bili predstavljeni tudi najnovejši paradni konji serije P40. Pametna telefona Huawei P40 in Huawei P40 Pro in Huawei P40 Pro+. Jih že poznate? Oglejte si njihovo kratko predstavitev.Sicer vsi telefoni serije P prihajajo na trg z novo platformo za aplikacije AppGallery. Od lansiranja lanske jeseni se tržnica lahko pohvali z zavidljivo rastjo. Trenutno jo uporablja več kot 28 milijonov aktivnih uporabnikov v Evropi in več kot 400 milijonov po vsem svetu. Vsakodnevno se v trgovino nalagajo nove aplikacije svetovnih in tudi lokalnih znamk. V videu lahko pogledate, kako zaženete svoj novi P40 lite in kako si namestite najljubše aplikacije