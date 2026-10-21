Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

Kako prepoznati nevarnost, še preden razkrijete svoje podatke, in kako se zaščititi tudi takrat, ko vas previdnost pusti na cedilu?

Na telefon prejmete sporočilo: »Vašega paketa nismo mogli dostaviti. Prosimo, potrdite naslov za ponovno dostavo.«

Ker paket res pričakujete, se vam obvestilo ne zdi nič nenavadnega. Kliknete na povezavo in odpre se spletna stran z logotipom dostavne službe, znanimi barvami in obrazcem za ponovno dostavo. Vpisati morate le še nekaj podatkov in plačati manjši strošek.

Toda spletna stran je lažna. Če vnesete podatke plačilne kartice, jih lahko posredujete neposredno goljufom.

In prav v tem je največja nevarnost sodobnih spletnih prevar. Pogosto se zgodijo v povsem običajnem trenutku, ko ne pričakujemo ničesar sumljivega.

Skoraj 2000 primerov zvabljanja (phishinga) v enem letu

Da ne gre za osamljene poskuse, potrjujejo podatki nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT. Leta 2025 so obravnavali 1995 primerov zvabljanja (phishinga oziroma spletnega ribarjenja), skupno število obravnavanih kibernetskih incidentov pa se je v primerjavi z letom prej povečalo za 35 odstotkov.

Kako obsežne so lahko posamezne prevare, kaže tudi primer lažnih obvestil o nedostavljenih pošiljkah iz decembra 2025. Napadalci so v enem samem napadu uporabili več kot 70 različnih spletnih naslovov, s katerimi so poskušali uporabnike prepričati, da vnesejo podatke plačilnih kartic.

Cilj takšnih napadov je predvsem pridobiti denar, gesla, osebne podatke ali dostop do uporabniških računov. Povezave do ponarejenih spletnih strani se širijo po elektronski pošti, s SMS-sporočili, z aplikacijami za komuniciranje in po družbenih omrežjih.

Trije razlogi, zakaj je prevaro vse težje prepoznati

Sporočilo je lahko napisano v brezhibni slovenščini. Slovnične napake, ki so bile nekoč značilen opozorilni znak, niso več zanesljivo merilo. Zato tudi lepo oblikovanemu in pravilno napisanemu sporočilu ne gre samodejno zaupati.

Lažna spletna stran je lahko skoraj enaka pravi. Goljufi posnemajo logotipe, barve in videz znanih podjetij. Celo simbol ključavnice ob spletnem naslovu ni zagotovilo, da je stran pristna. Pomeni le, da je povezava šifrirana.

Sporočilo pride ob pravem trenutku. Če čakate paket, vas obvestilo o dostavi ne preseneti. Če ste pravkar opravili spletni nakup, je zahteva za potrditev plačila lahko videti povsem logična. Napadalci izkoriščajo prav takšna vsakdanja pričakovanja.

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Kaj lahko naredite, preden kliknete?

Najvarneje je, da do spletne strani banke, dostavne službe ali trgovine dostopate sami, prek uradne aplikacije ali naslova, ki ga že poznate, ne prek povezave v nepričakovanem sporočilu.

Posebej bodite pozorni na zahteve po podatkih plačilnih kartic, geslih in enkratnih potrditvenih kodah. Če spletna stran zahteva te podatke, še preden lahko preverite razlog za obvestilo, je to pomemben opozorilni znak.

Kaj pa, če ste povezavo že odprli?

Če na strani niste vnesli podatkov ali prenesli datotek, jo zaprite. Če ste razkrili geslo, ga nemudoma zamenjajte in preverite varnost uporabniškega računa. Če ste vnesli podatke plačilne kartice, takoj obvestite banko in sledite njenim navodilom.

Sumljive povezave in sporočila lahko posredujete tudi na naslov phishing@cert.si. S tem pomagate pri odkrivanju nevarnih spletnih strani in zaščiti drugih uporabnikov.

Kaj pa, če vas pred nevarno stranjo ustavi že tehnologija?

Previdnost je pomembna, vendar nihče ni ves čas enako pozoren. Zato je smiselno imeti dodatno zaščito, ki pomaga tudi takrat, ko nevarnosti sami ne prepoznamo.

Prav temu je namenjena storitev Varen splet. Deluje neposredno v omrežju in prepoznava znane nevarne spletne strani, med drugim lažne spletne trgovine, ponarejene spletne banke in strani, povezane s škodljivo programsko opremo. Storitev prepoznava tudi spletne strani, ki jih SI-CERT uvrsti na seznam phishing spletnih strani.

Če poskušate obiskati prepoznano nevarno spletno stran, Varen splet prepreči dostop in vas na nevarnost opozori. Tako lahko ustavi povezavo, še preden na lažni strani vnesete občutljive podatke.

Storitev ne zahteva nameščanja dodatnih aplikacij ali programov. Izberete lahko zaščito mobilne naprave med uporabo mobilnega omrežja Telekoma Slovenije ali zaščito naprav, povezanih v domače omrežje Telekoma Slovenije.

Varen splet sicer ne more prepoznati prav vsake nove prevare, je pa dodatna zaščita, ki dopolnjuje previdno ravnanje na internetu.

Ne zanašajte se le na to, da boste prevaro pravočasno prepoznali

Spletni goljufi potrebujejo le trenutek vaše nepazljivosti. Vi pa lahko z nekaj preprostimi navadami in ustrezno zaščito zmanjšate možnost, da bi njihov poskus uspel.

Ker tudi najbolj previdni kdaj kliknemo prehitro, poskrbite, da vas pred znanimi nevarnimi spletnimi stranmi varuje še Varen splet.

Preverite, kako deluje Varen splet.

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