Palantir Technologies ali veliki brat vas gleda

V filmih vidimo agente na zaslonu opazovati tarče z neba v stvarnem času z vsemi pripadajočimi podatki – v resničnosti takšne zmogljivosti omogočajo v Palantirju Technologies.

Čeprav Palantir Technologies okvirno sodi med severnoameriške tehnološke gigante, so njegove usmeritve in načini dela precej drugačni od tistih v Googlu, Applu, Microsoftu in sorodnih informacijskih družbah. Ne gre za proizvajalca aplikacij, kakršne bi našli v digitalnih trgovinah, temveč za oblikovalca programja, ki ga uporabljajo vojske, policije in obveščevalne službe. Tako je malo verjetno, da bi mi uporabljali njihove izdelke – pa toliko bolj, da jih bo kdo drug kmalu uporabljal na nas.