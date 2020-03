FOTO:Pamet tudi v glavo, ne samo v elektronske naprave

40 %

poškodb so imeli mladi v starostni skupini od 13 do 29 let



Koruza, cigare, mobilniki

Igranje videoigric ima lahko precej posledic. FOTO: Paolese - Fotolia

Rast poškodb se ujema z naraščajočo uporabo računalnikov in telefonov.

Blackberryjski palec, ipadova rama, SMS-vrat so izrazi, ki bi lahko postali del uradne medicine.

Preveč ljudi gleda v telefon med vožnjo avta, kolesarjenjem in hojo.

Zaradi nenehnega pogledovanja navzdol proti mobilni napravi trpijo (vratna) vretenca in vratne mišice. FOTO: Erwin Wodicka



Noben izraz ni uradni

Zaradi pisanja telefonskih sporočil med vožnjo se najpogosteje poškodujejo starejši od 50 let.

ℹNekatere težave pri uporabi mobilnih naprav Vratna vretenca in vratne mišice: pogosto pogledovanje navzdol.

Palec na dominantni roki: nenehno drsenje po napravi.

Komolec: utesnitev živca zaradi pogostega držanja telefona ob ušesu.

Zapestje: utesnitev živca pri dolgotrajni uporabi miške.

Sluh: preglasne nastavitve jakosti zvoka.



Posrednik med vami in poškodbo

Pretirana uporaba računalnika izrazito slabo vpliva na naše telo. FOTO: iStockphoto

Tehnologijo razvijamo, da bi nam olajšala življenje, vendar prinaša tudi stranske učinke, ki jih spoznavamo šele kasneje, največkrat takrat, ko nas zbode v komolcu, ramenu ali vratu. Zaradi pretirane uporabe mobilnih naprav trpita um in telo, posredno pa nas te vabijo še v zelo nevarno početje.Kolikokrat pogledate v mobilno napravo, pa niti ne veste, kaj gledate? Samo drsite po zaslonu, gledate prazne informacije, nato pa telefon odložite, ne da bi si karkoli zapomnili. Še huje je, ko to počnemo med vožnjo ali hojo. Resda pri hoji ogrožamo predvsem sebe, lahko se na primer z glavo zaletimo v prometni znak, toda ko na mobilno napravo gledamo med vožnjo, smo smrtna grožnja zase in še za vse druge udeležence v prometu. K črni statistiki prispevajo tudi ljudje, ki umirajo, ko s telefonom iščejo najlepši, najdrznejši, najosupljivejši prizor in pri tem padejo čez pečino ali z nebotičnika.Četudi se ne spravljamo v smrtno nevarne situacije, pa uporaba mobilnih naprav spreminja našo telesno držo. Nenehno jih držimo samo v eni roki, po njih drsimo s samo dvema prstoma, drugače držimo zapestje, komolce in ramena, poleg tega imamo sključen vrat. Nič od tega sicer ni preobremenjujoče za naše telo, saj so sklepi narejeni za obračanje, dvigovanje in spuščanje, a težave se pojavijo, ko ves čas ponavljamo en in isti gib.»Za poškodbe, ki nastanejo zaradi pretirane uporabe mobilnih naprav, nimamo posebne diagnoze, vendar je jasno, da gre za posledice čezmerno ponavljajoče se aktivnosti,« je za portal Huffpost dejal Aaron Daluiski, zdravnik, specializiran za kirurgijo roke. »Če bi nenehno premetavali koruzo ali valjali cigare, bi imeli povsem enake poškodbe.«Enako ugotavlja ortoped Roger Powell, saj obravnava vse več ljudi, ki se pritožujejo nad bolečinami in otrplostjo v rokah. »Vse več jih je, ki imajo bolečine zaradi uporabe pametnega telefona,« je zapisal na svoji spletni strani The orthopedic institute. »Rast poškodb se povsem ujema z naraščajočo uporabo računalnikov in mobilnih telefonov.«V strokovni reviji JAMA Otolaryngology, ki jo izdaja ameriško medicinsko združenje, so objavili podrobno analizo o poškodbah glave in vratu, povezanih z uporabo mobilnih naprav. Prečesali so nacionalno bazo podatkov od januarja 1998 do decembra 2017 in ugotovili, da so v Združenih državah Amerike v tem obdobju obravnavali 76.000 poškodb zaradi uporabe mobilnih naprav.Opazili so, da je s povečanim številom teh naprav hkrati raslo število poškodb, pri čemer so proučili tudi primere, ko so se ljudje poškodovali, ker jim je telefon padel na nogo, če je zagorela baterija (prevladujejo mladostniki do 13. leta) ali če so se poškodovali med vožnjo in hojo, ker so pošiljali SMS-sporočila (najbolj ogroženi starejši od 50 let), sicer pa so imeli največ poškodb ljudje v starostni skupini od 13 do 29 let (40 odstotkov).V analizi so med drugim našli devetdeset poškodb zaradi igranja pokemonov. Največje povečanje števila poškodb pa so opazili po izdaji prvega iphona junija 2007, a predvsem zato, ker se je z iphoni občutno povečala uporaba mobilnih naprav, in ne zato, ker bi bili Applovi telefoni posebno nevarni. Raziskovalci so sicer priznali, da ima analiza tudi pomanjkljivosti, predvsem to, da ne vedo, ali so imeli poškodovanci še kakšne druge vsakodnevne navade, ki bi lahko povzročale bolečine in poškodbe.Pri mehanskih poškodbah sklepov že naletimo na opise, kot so blackberryjski palec, ipadova rama, komolec mobilnega telefona, SMS-vrat, vendar strokovnjaki poudarjajo, da noben od teh izrazov ni uradni.Zaradi nenehnega pogledovanja navzdol proti mobilni napravi trpijo vratna vretenca in vratne mišice. Težave se pojavljajo tudi na palcu na dominantni roki zaradi drsenja in tipanja po zaslonu, saj se poškodujejo tetive in tako zaboli vedno, ko palec upognemo. Komolec mobilnega telefona ali sindrom kubitalnega kanala nastane zaradi utesnitve živca, kar povzroči mravljinčenje in bolečino v podlakti in komolcu, lahko tudi izgubo moči v roki, vse to pa je posledica pretiranega telefoniranja in držanja telefona pri ušesu. Podobno velja za sindrom karpalnega kanala, pri katerem se pojavi bolečina v zapestju zaradi utesnitve živca v zapestnem prehodu, najpogosteje zaradi dolgotrajne uporabe računalniške miške. Nenazadnje so tu še povečane težave z vidom in sluhom, nekateri pa celo trdijo, da večurna izpostavljenost sevanju mobilnih naprav vpliva na število semenčic, kar je razlog za neplodnost.Zdravniški nasveti so pričakovani: čim večkrat zamenjajte roko, ko telefonirate, tipkate ali fotografirate. Če le lahko, uporabite zvočnik za prostoročno telefoniranje, za kar vam bodo hvaležna tudi ušesa, vsekakor pa pomaga raztegovanje in masiranje obeh rok. Toda ob hujših težavah vam ne preostane drugega, kot da obiščete zdravnika.Pojavljajo se tudi trditve, da z uporabo mobilnih naprav povečujemo možnost za razvoj raka. Na tem področju je veliko polemik in raziskav, mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) pa je prav ta mesec izdala nova priporočila glede dopustne izpostavljenosti elektromagnetnim poljem, v katerih je nekoliko zaostrila samo meje za sevanje, ki ga oddajajo mobilni telefoni. V komisiji sicer poudarjajo, da ni znanstvenih dokazov, da bi izpostavljenost pod predpisanimi mejami negativno vplivala na zdravje ljudi.Poleg vseh naštetih neposrednih negativnih učinkov mobilnih naprav so te pogosto tudi posrednik med uporabnikom in poškodbo. Veliko ljudi namreč še vedno uporablja telefon med vožnjo avtomobila, kolesarjenjem in hojo, in tako povzročijo prometno nesrečo, nemalokrat s hudimi poškodbami ali smrtjo. Zato še enkrat: pamet tudi v glavo, ne samo v elektronske naprave.–––––Avtor je zaposlen v Delovnici.