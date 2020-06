FOTO:Pametne tkanine, ki ščitijo pred mikrobi

Dr. Danaja Štular, doktorica znanosti s področja tekstilstva, grafike in tekstilnega oblikovanja, zaposlena kot raziskovalka na ljubljanski naravoslovnotehniški fakulteti, je lani doktorirala iz oblikovanja pametnih tekstilij z uporabo temperaturno in pH odzivnega hidrogela kot nosilca protimikrobnih učinkovin. Nov tekstilni material bi bil lahko posebno koristen v medicini, zlasti pri celjenju ran.»Razvijala sem tekstilne materiale, ki se odzivajo na temperaturo in pH okolice, in sicer z uravnavanjem vlage, nadzorovano poroznostjo ter nadzorovanim sproščanjem protimikrobnih učinkovin. Na različne tekstilne materiale smo v ...