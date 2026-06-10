Ugodni telefoni s funkcijami, ki so bile še pred kratkim izključno v premijskih

V tem cenovnem razredu lahko uporabniki pričakujejo telefone z odličnimi zasloni, zmogljivimi procesorji, dobrimi kamerami in dolgim delovanjem baterije.

V današnjem svetu pametnih telefonov srednjega razreda je mogoče najti primerke z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno. Ti telefoni v cenovnem razponu od 300 pa tja do 800 evrov, pri čemer nekateri po zmogljivostih segajo v višji premijski razred, imajo veliko funkcij, ki so bile nekoč rezervirane za najdražje modele. Srednjerazredniki so dobra izbira za povprečnega uporabnika, saj ponujajo ravnovesje med ceno in zmogljivostjo, ne da bi bilo treba sklepati prevelike kompromise. Priznati pa je treba, da bomo tokrat govorili o tistih boljših in posledično dražjih primerkih v tem razredu. Srednjerazredni telefoni so idealni za vse, ki iščejo zmogljivost in funkcije blizu tistim pri premijskih modelih, vendar ne za (pre)visoko ceno. V primerjavi z nizkocenovnimi modeli, kjer so ...