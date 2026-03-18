Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

S pomočjo sodobne nevrotehnologije – sledilca pogleda (eye tracker), EEG meritev možganske aktivnosti in merjenja prevodnosti kože (EDA) – raziskujemo, kako različni mediji vplivajo na pozornost, razumevanje in pomnjenje pri branju.
Naš cilj je s pomočjo nevrofizioloških meritev pridobiti zanesljive podatke o tem, kako se možgani odzivajo na različne medije branja.
Pred začetkom raziskave raziskovalci udeležencu na kratko predstavijo opremo in potek meritev.
Udeleženec izpolni kratek vprašalnik o bralnih navadah in uporabi digitalnih medijev.
Udeleženec reši dve nalogi s področja bralne pismenosti:
Zaporedje nalog se lahko razlikuje (najprej papir ali najprej zaslon).
Med branjem je udeleženec opremljen z:
Meritve so popolnoma neinvazivne, varne in neboleče.
Vsi zbrani podatki bodo anonimni in uporabljeni izključno v raziskovalne namene.
Iščemo udeležence/-ke, ki:
Po potrebi se vid med raziskavo lahko korigira s kontaktnimi ali dioptrijskimi lečami (na voljo so leče z dioptrijo od –8 do +3). Lastnih očal med raziskavo ni mogoče uporabljati, saj so očala del raziskovalne opreme. Udeleženci v zahvalo za sodelovanje prejmejo bon za knjige.
Kdaj in kje?
Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, Ljubljana
Termini: petki in vikendi (po dogovoru)
Trajanje: april - junij 2026
Prijave in dodatne informacije po e-pošti.
Prof. dr. Igor Ž. Žagar, vodja raziskave,Pedagoški inštitut
Info: igor.zagar@pei.si
Prijave: blaznik.laura@gmail.com in ana.spacapan@pei.si
Prijavite se in nam pomagajte razumeti, kako beremo v digitalni dobi.
