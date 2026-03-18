Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

S pomočjo sodobne nevrotehnologije – sledilca pogleda (eye tracker), EEG meritev možganske aktivnosti in merjenja prevodnosti kože (EDA) – raziskujemo, kako različni mediji vplivajo na pozornost, razumevanje in pomnjenje pri branju.

Naš cilj je s pomočjo nevrofizioloških meritev pridobiti zanesljive podatke o tem, kako se možgani odzivajo na različne medije branja.

Kako poteka raziskava?

Pred začetkom raziskave raziskovalci udeležencu na kratko predstavijo opremo in potek meritev.

Kratek vprašalnik

Udeleženec izpolni kratek vprašalnik o bralnih navadah in uporabi digitalnih medijev.

Bralne naloge

Udeleženec reši dve nalogi s področja bralne pismenosti:

eno nalogo na papirju,

eno nalogo na računalniškem zaslonu.

Zaporedje nalog se lahko razlikuje (najprej papir ali najprej zaslon).

EEG kapica

Med branjem je udeleženec opremljen z:

EEG kapico , ki meri možgansko aktivnost,

, ki meri možgansko aktivnost, očali za sledenje pogledu , ki beležijo gibanje pogleda po besedilu,

, ki beležijo gibanje pogleda po besedilu, dvema senzorjema na prstih, ki merita prevodnost kože.

Meritve so popolnoma neinvazivne, varne in neboleče.

Vsi zbrani podatki bodo anonimni in uporabljeni izključno v raziskovalne namene.

Očala za sledenje pogledu

Kdo lahko sodeluje?

Iščemo udeležence/-ke, ki:

so stari med 45 in 55 let,

je njihov prvi jezik slovenščina,

in nimajo: diagnosticiranih očesnih bolezni, ki bi lahko vplivale na vid ali branje, izrazitega astigmatizma, ki bi lahko vplival na ostrino vida pri branju, nevroloških bolezni ali motenj, ki bi lahko vplivale na branje ali pozornost.

Po potrebi se vid med raziskavo lahko korigira s kontaktnimi ali dioptrijskimi lečami (na voljo so leče z dioptrijo od –8 do +3). Lastnih očal med raziskavo ni mogoče uporabljati, saj so očala del raziskovalne opreme. Udeleženci v zahvalo za sodelovanje prejmejo bon za knjige.

Kdaj in kje? Pedagoški inštitut, Gerbičeva 62, Ljubljana Termini: petki in vikendi (po dogovoru) Trajanje: april - junij 2026 Prijave in dodatne informacije po e-pošti. Prof. dr. Igor Ž. Žagar, vodja raziskave,Pedagoški inštitut Info: igor.zagar@pei.si Prijave: blaznik.laura@gmail.com in ana.spacapan@pei.si Prijavite se in nam pomagajte razumeti, kako beremo v digitalni dobi.

Naročnik oglasne vsebine je Pedagoški inštitut