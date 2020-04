Pet najpogostejših izzivov pri delu od doma

FOTO: Huawei

Obiščite Huaweijevo spletno trgovino tukaj. Tehnologija se je v kriznih časih še posebej izkazala, saj nas povezuje, čeprav smo fizično ločeni; pripomore k lažji organizaciji delovnih procesov na daljavo in nam pomaga vzdrževati navade, ki pripomorejo k ohranjanju zdravega življenjskega sloga. Takšen trend se bo gotovo še nadaljeval – tudi zato je Huawei svojo spletno trgovino obogatil z vrhunskimi povezljivimi napravami, ki so se že zdaj izkazale za nepogrešljive.

Medtem ko so številni samozaposleni, freelancerji, digitalni nomadi ipd. že dolgo vajeni takšne oblike dela, so se nekateri z delom od doma prvič srečali šele zdaj. Zaradi spremembe okolja, spremenjenega načina dela in komunikacije je bil preobrat za marsikoga stresen.Ker vam je do domače pisarne treba narediti le nekaj korakov, ne pa, na primer, sesti v avto, se rado zgodi, da je prva stvar, ki jo zjutraj naredite, ta, da prižgete računalnik in začnete delati, ne da bi opazili, da ste še vedno v pižami. Zaradi tega ste morda počasni in manj produktivni. Vzpostavite jutranji ritual, podoben tistemu, ki ga imate, kadar se odpravljate v službo. Ni nujno, da se preoblečete v formalna oblačila, dovolj bo že, da oblečete nekaj, kar vam bo vlilo samozavest in čut odgovornosti ter vam dalo občutek, da ste v službi.Marsikdo v izolaciji pogreša osebni stik s prijatelji, sodelavci; skupne kave, kosila, zabave … Zakaj jih ne bi sklicali kar na spletu? S Huaweijevo tablico Mediapad M5 lite , ki omogoča izboljšano osvetljenost zaslona in jasnost slike ter odličen 3D-prostorski zvok, bo, kot bi jih gostili v domači dnevni sobi.Delo od doma pogosto ovirajo tudi motnje – smo v domačem okolju, ki vedno zahteva pozornost in razna opravila; motijo nas lahko družinski člani, nenapovedani klici, brskanje po družbenih omrežjih … Uprite se skušnjavi; organizirajte si čas z urnikom, ki vključuje tako delo kot premor – za kosilo, sprehod, telovadbo. Naredite si seznam delovnih nalog in mu sledite. Če imate otroke, ki potrebujejo pozornost ali učno pomoč ali živite le s partnerjem, si razdelite naloge.Sporazumevanje po elektronski pošti, SMS-sporočilih, spletnih klepetih pa tudi po telefonu lahko vodi v nejasnosti, nesporazume, povzroči komunikacijske šume. V izogib nepotrebnim prepirom se dogovorite za uporabo katere od preglednih poslovnih aplikacij in se dogovorite za video klic. Med izmenjavo informacij si lahko zapiske delate kar na tablico – Mediapad M5 lite namreč vsebuje tudi pisalo M-Pen lite s popolno odzivnostjo. Za boljšo, celo studijsko kakovost zvoka ob klicih pa bodo poskrbele brezžične pametne slušalke FreeBuds 3 , ki izničijo hrup iz okolice.Ker sta dom in pisarna postala eno, je nujno, da si vzpostavite delovni kotiček ali sobo, ki bo služila le temu namenu. Ko je delovnega dne konec, »pisarno« pospravite in se vanjo ne vračajte do naslednjega dne. Posvetite se družini, konjičkom; ne pozabite na telesno vadbo in dovolj spanca. Pri tem vam bo v pomoč strokovni osebni trener, s katerim boste ohranili motivacijo, izboljšali produktivnost in se varovali pred stresom – pametna ura Huawei GT2 , ki med drugim spremlja kakovost vašega spanca, krvni tlak, srčni utrip, položaj pri vadbi; omogoča pa tudi predvajanje glasbe, klicanje in prejemanje pametnih obvestil.