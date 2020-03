Peta izstrelitev iste rakete uspela

Podjejte Spacex je uspešno izstrelilo in v orbito dostavilo novih 60 satelitov starlink , ki so trn v peti astronomov, saj motijo opazovanja s tal. Tako so mrežo, ki naj bi svetu zagotavljala dostop do interneta, povečali na okoli 360. Nekaj satelitov je namreč nedelujočih.Izstrelitev je bila tokrat posebna, saj je prva stopnja paradne rakete falcon 9 že štirikrat poletela in štirikrat pristala. Osnovni del rakete so do zdaj uporabili za dostavo satelitov: Iridium-7 NEXT julija 2018, SAOCOM 1A oktobra 2018, Nusantara Satu februarja 2019 in za drugo izstrelitev satelitov starlink novembra 2019.Petič je torej raketa poletela, peti pristanek na plavajoči ploščadi »Of Course I Still Love You« pa ni uspel, so potrdili v podjetju.je na twitterju pojasnil, da se je med drugim raketi pripetila prezgodnja ugasnitev motorjev pri poletu navzgor, kar na uspešnost utirjenja satelitov ni vplivalo. Bo pa treba, kot je dodal, pred prihodnjo odpravo narediti temeljito preiskavo, kaj je šlo narobe.V podjetju se zelo trudijo s ponovno uporabo čim več delov raket. Tudi zaščitni pokrov tovornega dela rakete so tokrat uporabili drugič; prvič so ga uporabili lani maja pri izstrelitvi starlinkov.S tem želijo poceniti vesoljske polete, glavni cilj pa je seveda osvojitev Marsa.To je bila že šesta izstrelitev za Spacex letos.Za nekaj ugibanj na družbenih omrežjih je poskrbel tudi kos – najverjetneje gre za kakšno vesoljsko smet ali pa morda za kos rakete –, ki je takole poletel mimo nosilne stopnje rakete: