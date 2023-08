Peter Andolšek: Uživam v nabiranju znanja o astronomiji

Peter Andolšek je skupni zmagovalec 16. mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike, ki je potekala na Poljskem. Sodelovalo je rekordnih 50 držav s skupaj približno 250 tekmovalci. Poleg absolutne zmage je 17-letni Ribničan zmagal tudi v dveh kategorijah od treh, v astronomskih opazovanjih in obdelavi astronomskih podatkov.

»Naloge se mi niso zdele zelo težke. No, morda je bilo nekoliko težje pri opazovalnem delu, ko smo opazovali dva tranzientna dogodka, dobro sem ujel le enega, drugega pa ne. Pri tranzientnih dogodkih pa je tako, da imaš za opazovanje samo eno priložnost,« je pojasnil dijak Gimnazije Bežigrad. Na olimpijadi, ki je neke vrste astronomski triatlon, so dijaki znanje preizkusili v teoretičnih in opazovalnih nalogah ter v obdelavi astronomskih podatkov. »Večino točk predstavlja teoretični del. Gre za 15 nalog, za katere imaš na voljo pet ur, nato sledita analiza oziroma obdelava astronomskih podatkov in opazovalni del. Nebo so projicirali na kupolo, za vsako od treh nalog smo imeli deset minut. Na projekciji smo opazovali tudi južno nebo, ki ga mi ne vidimo, zato je bilo kar težko prepoznavati južna ozvezdja. Drugi del opazovanj pa je namenjen opazovanjem s teleskopi. Ker je bilo napovedano slabo vreme, so nas tokrat namestili na stadion in smo s teleskopi opazovali oddaljene zaslone. Ena naloga je vključevala opazovanje supernove, omenjena tranzientna pa sta bila prehod asteroida pred zvezdo in prehod starlinkov. Določiti je bilo treba razne parametre, na primer oddaljenost satelitov, hitrost …« je tekmovanje opisal dijak, ki jeseni začenja četrti letnik.

Peter Andolšek je zlato medaljo prejel že tretje leto zapored, kar ni uspelo še nobenemu od slovenskih tekmovalcev na olimpijadah iz znanja naravoslovnih ved. Iz leta v leto je živčnosti pred tekmovanjem manj, je povedal. »Ko sem šel prvič na olimpijado, je bilo kar stresno, saj nisem vedel, kako mi bo šlo. Letos pa sem večer pred teoretičnim delom tekmovanja pozabil, kaj me čaka naslednji dan, in sem užival v družbi.« Tako je seveda tudi zaradi obsežnega znanja, ki ga ima mladi astronom. »Veliko znanja je potrebnega, vedeti je tudi treba, kako učinkovito reševati naloge, da si pravilno razdeliš čas, da rešiš vse ali vsaj večino. Že med tekmovanjem sem imel dober občutek, vendar sem po opravljenih nalogah vseeno ugotavljal, da bi lahko kakšno stvar bolje rešil in da sem kaj pozabil napisati. Mislil sem si, da bi lahko bil srebrn ali celo zlat, šele na podelitvi pa sem potem dojel, da mi je uspelo še nekoliko bolje,« se je nasmehnil Peter Andolšek, ki ga je astronomija pritegnila že v ranem otroštvu.

»Za to področje se zanimam, odkar pomnim. Že od nekdaj sem rad bral astronomske enciklopedije in si zapomnil zanimiva dejstva, koliko lun ima kakšen planet in podobno. Prav zares pa sem se z astronomijo začel ukvarjati, ko sem se udeležil tekmovanj v osmem razredu. V gimnaziji sem podrobneje začel spoznavati tudi fiziko,« je pojasnil in dodal, da astronomiji posveča dobršen del prostega časa.

»Ko imam čas, se posvetim astronomiji. Ne gre za to, da sem si za cilj zastavil zlato medaljo na olimpijadi, ampak res uživam v nabiranju znanja s tega področja. Prebiram knjige, kaj izračunam, pogledam formule, opazujem tudi s teleskopom. Vendar pa me bolj kot opazovanja privlači teoretična astronomija oziroma astrofizika.« Za mlade tekmovalce zanimiva predavanja in delavnice pripravlja tudi Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, med drugim so se tekmovalci pred olimpijado družili v idilični kraški vasici Avber. Peter Andolšek se sicer udeležuje tudi drugih tekmovanj iz naravoslovnih ved. »Rad imam matematiko, fiziko, astronomijo. Bil sem na fizikalnih olimpijadah pa na matematičnih. Raje imam sicer matematiko, ki je uporabna, denimo, v fiziki, kot pa čisto matematiko, ki je sama po sebi izziv,« je dodal. Na letošnji 53. mednarodni fizikalni olimpijadi 2023 v Tokiu, na kateri je sodelovalo 394 tekmovalcev iz 82 držav, je prav tako osvojil zlato medaljo.

Slovenska ekipa dijakov na 16. mednarodni olimpijadi iz astronomije in astrofizike na Poljskem. Z leve proti desni: Marija Judež (pohvala), Žan Ambrožič (srebro), Peter Andolšek (skupni zmagovalec, zmagovalec v dveh kategorijah in zlata medalja), Miha Brvar (srebro), Žan Arsov (bron). FOTO: Andrej Guštin

Sedemnajstletnik je še poudaril, da je najlepši del teh tekmovanj pravzaprav druženje. »Da se spoznavamo, si izmenjujemo ideje, izkušnje. Za tekmovalce je druženje zelo pomembno. Ni tako, da bi bili ob večerih v sobah, se učili in se pripravljali na tekmovanje, ampak smo bili v skupnih prostorih, kjer smo igrali družabne igre, kartali ali klepetali.« Na olimpijadi so bili odlični tudi drugi naši tekmovalci: Žan Ambrožič (Gimnazija Kranj) in Miha Brvar (Gimnazija Bežigrad) sta prejela srebrni medalji, Žan Arsov (Gimnazija Bežigrad) bronasto, Marija Judež (Srednja elektro šola in tehnična gimnazija Novo mesto) pa pohvalo.