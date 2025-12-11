  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Znanoteh

    Pionirji sociologije so bili trn v peti nosilcem moči

    Kritična analiza preteklih praks, ki jo omogoča sociološki pristop, naj bo temelj za učenje in načrtovanje prihodnosti, pravi akademik Zdravko Mlinar.
    Leta 1960 so uvedli študij sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kasneje so ustanovili Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN), danes je to Fakulteta za družbene vede (FDV). FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Leta 1960 so uvedli študij sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kasneje so ustanovili Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo (FSPN), danes je to Fakulteta za družbene vede (FDV). FOTO: Blaž Samec
    Mojca Vizjak Pavšič
    11. 12. 2025 | 06:00
    15:25
    A+A-
    »Slovensko sociološko društvo je bilo ustanovljeno med najbolj dinamičnim vzponom sociološkega delovanja v Sloveniji in Jugoslaviji. To je bil pionirski čas uvajanja, legitimizacije, institucionalne graditve, profesionalizacije, širjenja in členitve sociološkega delovanja pri nas,« se ob 60-letnici ustanovitve društva spominja akademik Zdravko Mlinar, ki ga je kot prvi predsednik vodil v obdobju 1965–1969. »Hkrati s prizadevanji za profesionalizacijo sociologije v izobraževanju in raziskovanju je društvo delovalo tudi kot akter civilne družbe in vplivalo na proces demokratizacije,« je ob nedavni predstavitvi svoje knjige z naslovom Sociologija: iz preteklosti za prihodnost poudaril dr. Mlinar ter dodal, da so se z usmeritvijo k empiričnemu raziskovanju spopadali z verbalistično ...

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ddr. Rudi Rizman: Intelektualci v času brezpilotnih letalnikov, tiktoka in vojn: zakaj je njihov glas še vedno pomemben

    V podkastu Supermoč z ddr. Rudijem Rizmanom o tem, kaj pomeni biti intelektualec v času, ko vojne spremljamo v živo na telefonu, algoritmi odločajo, kaj bomo videli, in ko je hrup mnenj močnejši od tišine razmisleka.
    Petra Kovič 20. 11. 2025 | 15:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Niko Toš

    Nekateri pravijo, da med Janšo in Golobom ni razlike. To je absurd

    Vsi problemi, ki so obstajali v čisto drugi družbeni ureditvi, se danes ponavljajo skorajda na isti način, pravi sociolog Niko Toš.
    Janez Markeš 30. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Avtobusni potniki plačujejo, da stojijo na Bavarcu, zaprti v oglasna sporočila

    Mestni avtobus jasno izraža, da je Ljubljana mesto za dve različni kategoriji ljudi.
    Miloš Kosec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Deloval je tudi v plesni skupini En-Knap in glasbeni skupini Tantadruj.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Kako podjetja danes pridejo do denarja brez dolgega čakanja

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Zdravko Mlinarfakulteta za družbene vededružboslovjesociologija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Rumenemu zidu se je pridružil ljubljenec navijačev

    Na tekmi nogometne lige prvakov se je navijaškemu rumenemu zidu Borussie Dortmund pridružil dolgoletni igralec kluba Marco Reus.
    Tim Erman 11. 12. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Mednarodni dan gora

    Razmere v gorah postajajo vse nevarnejše

    Posledice podnebnih sprememb ogrožajo varnost planinskih poti, koč in obiskovalcev.
    11. 12. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Slane rolice s karamelizirano čebulo in čedarjem (VIDEO)

    Pozabite na cimetke – te mehke, puhasto vzhajane rolice s karamelizirano čebulo, čedarjem in čilijevim oljem so slana pregreha, ki očara na prvi ugriz.
    Odprta kuhinja 11. 12. 2025 | 07:37
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Po 2000 evrov za navadno vstopnico: hiperinflacija na mundialu

    Cene vstopnic za svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi so se po koncu žreba skupin in urnika tekem izstrelile v nebo.
    11. 12. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    ZDA naj bi prejele ukrajinski predlog mirovnega načrta

    V zadnjih dneh je Donald Trump pritiskal na Volodimirja Zelenskega, naj sprejme ameriški mirovni načrt za konec vojne, ki za Ukrajino predvideva izgubo ozemlja.
    11. 12. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Slane rolice s karamelizirano čebulo in čedarjem (VIDEO)

    Pozabite na cimetke – te mehke, puhasto vzhajane rolice s karamelizirano čebulo, čedarjem in čilijevim oljem so slana pregreha, ki očara na prvi ugriz.
    Odprta kuhinja 11. 12. 2025 | 07:37
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SP 2026

    Po 2000 evrov za navadno vstopnico: hiperinflacija na mundialu

    Cene vstopnic za svetovno nogometno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi so se po koncu žreba skupin in urnika tekem izstrelile v nebo.
    11. 12. 2025 | 07:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    ZDA naj bi prejele ukrajinski predlog mirovnega načrta

    V zadnjih dneh je Donald Trump pritiskal na Volodimirja Zelenskega, naj sprejme ameriški mirovni načrt za konec vojne, ki za Ukrajino predvideva izgubo ozemlja.
    11. 12. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Zdaj je pravi čas za obisk Zagreba

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Kaj se dogaja v tovarni umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Digitalna varnost na preizkušnji? Kdo odloča o naših podatkih?

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo