Slovenci smo piratski narod, zato »uživajmo, dokler lahko«

Če bi hoteli razumeti dušo slovenskega interneta, bi morali pogledati v njegovo piratsko srce. In v središču te digitalne dežele je dolga leta utripal Partis. Od leta 2006 je bil veliko več kot le spletna stran; bil je nekakšno svetišče, zbirališče in zrcalo družbe, ki v brezplačnem dostopu do vsebin ni videla zgolj prihranka, temveč tudi kanček svobode.

Vsaka skupnost, še posebej tista na robu zakona, potrebuje svoje junake, ali pa vsaj glasnike, ki si upajo spregovoriti. V slovenskem piratskem svetu je to vlogo odigral Metalcamp, ikona, katerega vzdevek je poznala širša skupnost uporabnikov Partisa.

V pogovoru za Delo je opozoril na nenehne pritiske, s katerimi se je spoprijemala skupnost, od rednih prijav in zahtev po umiku vsebin do neposrednih groženj s tožbami, ki so prihajale predvsem iz domačih medijskih hiš.

S to sliko domačega dogajanja je posvaril pred lažnim občutkom varnosti in opozoril na širši kontekst, ki je čakal za vogalom. »Balkan je morda res še vedno oaza za izmenjavo datotek, a ne slepimo se, da bo tako ostalo za vedno. Ko se bo pregon zaostril, bodo slovenski operaterji brez omahovanja predali podatke o nas,« je pojasnil in s tem razgalil ranljivost skupnosti, ki je v imenu dostopnosti pogosto pozabila na lastno varnost. »Uživajmo, dokler lahko,« je še dodal.