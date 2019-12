PlanRadar: Prava programska oprema je ključna za hitro komunikacijo in odločanje

FOTO: PlanRadar

V zadnjih nekaj letih se delež gradbeništva v BDP zmanjšuje, kar je jasen znak, da so spremembe nujne. Čeprav gradbeni sektor in trg nepremičnin v Sloveniji v zadnjih letih okrevata od posledic gospodarske krize, močno zaostajata pri digitalizaciji.Preveč podjetij v gradbenem sektorju opravlja svoje delo točno tako, kot so to počela pred 20 ali 30 leti. Velik del delovnega procesa še vedno poganjajo papirni dokumenti, ki imajo lahko zaradi ogromnih količin podatkov negativen učinek na celoten proces. Programska oprema, ki rešuje to težavo, ne samo v gradbenem sektorju, ampak tudi v drugih sektorjih, je PlanRadar, oblačna rešitev SaaS.PlanRadar zagotavlja dostop do trenutnih načrtov, dokumentov, terminov in kontaktov. Omogoča tudi enostavno dodeljevanje nalog in komunikacijo v realnem času. Podatki so lahko shranjeni v obliki besedila, glasovnih sporočil, slik ali beležk. Aplikacija v realnem času distribuira informacije vsem vključenim v projekt, odvisno od vrste pooblastil, ki so bila uporabnikom odobrena znotraj programske opreme, ne glede na to, kje trenutno so. Avtomatska poročila in statistika dopolnjujejo vrsto zmogljivosti programske opreme.PlanRadar uporabnikom ponuja številne prednosti: informacije se lahko delijo v realnem času in brez napak. Temeljita dokumentacija uporabnikom omogoča natančen pregled vseh izvedenih ukrepov. S programsko opremo je tako enostavno ravnati, da se je dela v aplikaciji mogoče naučiti v samo nekaj minutah. Na voljo je na vseh mobilnih napravah – Android, iOS in Windows – na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih.Vsak teden programska oprema PlanRadar obdela več kot 25.000 projektov, uporabniki v povprečju prihranijo 7 ur na teden – približno 18 % svojega delovnega časa.Platforma PlanRadar bo kmalu vključevala tudi pregledovalnik BIM, ki bo popolnoma integriran, preprost za upravljanje, in kar je najpomembneje, ne bo ga treba dodatno plačati. To pomeni, da podjetja ne bodo imela dodatnega stroška z dodatno programsko opremo za prikaz v 3D-modelu. Z novim BIM-prikazovalnikom bo pregled projektov še natančnejši, saj bo uporabniku omogočil dokumentiranje napak v 3D-modelu in tako zagotovil še natančnejše podatke o lokaciji napake. Prednosti se bodo pokazale predvsem pri kompleksnejših zgradbah.Podjetje PlanRadar so leta 2013 ustanovili Domagoj Dolinšek, Ibrahim Imam, Sander van de Rijdt, Clemens Hammerl in Constantin Köck, ki prihajajo iz različnih sektorjev – od računalništva, marketinga do gradbeništva. PlanRadar, ki trenutno zaposluje že več kot 80 ljudi in ima pisarni tudi v Londonu in Zagrebu, je začel delovati kot zagonsko podjetje s sedežem v Avstriji. Želja ustanoviteljev po spremembi gradbenega sektorja za obstojno, dolgoročno prihodnost, je pripeljala do tega, da so uporabili lastne talente ter strokovno poznavanje industrije, in strankam ponudili edinstveno rešitev, ki omogoča optimizacijo procesov – platformo PlanRadar.PlanRadar je v letih 2018 in 2019 dosegel odlične poslovne rezultate in prejel prestižno nagrado EY Entrepreneur Of The Year™.