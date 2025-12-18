Plasti, ki pričajo o človekovem vedenju

Dr. Luka Gruškovnjak, univ. dipl. arheolog, je znanstveni sodelavec Centra za interdisciplinarne raziskave v arheologiji (CIRA) na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Trenutno sta to dva instrumenta, en terenski, drugi laboratorijski. Prvi: terenska vrtalna oprema, s katero lahko vrtam v preteklost, torej v arheološke plasti pod našimi nogami. Drugi: mikroskop, s katerim lahko v vzorcih arheoloških plasti opazujem pomembne podrobnosti, ki jih s prostim očesom nikoli ne bi opazili, in tako poskušam razvozlati njihove skrivnosti.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Trenutno raziskujem zgodnja urbana naselja iz prvega tisočletja pr. n. št., pravzaprav prva mesta pri nas. Osredotočam se na plasti, ki jih tvorijo, kot so plasti cest, ulic in notranjosti stavb. Po eni strani se ukvarjam z mikroskopskim preučevanjem plasti, kar omogoča, da razvozlamo njihov nastanek in prepoznamo sledove, premajhne za opazovanje s prostim očesom. S proučevanjem milimetrskih drobcev odpada, ki jih za seboj pusti vsakodnevno življenje, poskušam prepoznati, katere dejavnosti so se odvijale na določenem prostoru v naselju. Po drugi strani pa z uporabo vrtanja ugotavljam razporeditev različnih vrst plasti v naselju in s tem njegovo notranjo organizacijo.

Ukvarjam se sicer z več temami, opisana je trenutno le najbolj v ospredju. Seveda je tudi ne raziskujem sam, temveč gre za skupna prizadevanja širše skupine sodelavcev in kolegov.

Mikroskopsko opazovanje plasti z gradišča Cvinger nad Virom pri Stični. FOTO: osebni arhiv

Zakaj imate radi znanost?

Ker poskuša iskati vedno izmuzljivo resnico o vsem.

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Boljše poznavanje naše preteklosti.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalec?

Ko sem leta 2016 postal mladi raziskovalec na Oddelku za arheologijo FF UL.

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Snujem pustolovščine Dungeons & Dragons za sinčka in odštevam, kdaj bo dovolj star, da ga uvedem v to fantazijsko namizno igro svoje mladosti.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Zvedavost.

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Vrtanje na gradišču Pungrt nad Igom. FOTO: osebni arhiv

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Trenutno se zdi, da je to umetna inteligenca, upam pa na kaj še bolj razburljivega. Pustimo se presenetiti.

Bi, če bi se izkazalo, da so tudi tam arheološki ostanki. Torej ostanki, ki niso le naravnega izvora. To bi bilo naravnost znanstvenofantastično. Tako spoznanje bi gotovo spremenilo tok zgodovine.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

To ni moje raziskovalno področje, zato ne upam staviti.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Raje bi šel na pivo, in sicer s Charlesom Darwinom, s katerim bi se želel pogovoriti o vplivu deževnikov na arheološka najdišča. Bil je namreč prvi, ki je začel preučevati to pomembno temo v (geo)arheologiji.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Angleško dokumentarno serijo Time Team. Vodil jo je igralec Tony Robinson, ki je z vidika nepoznavalca spremljal delo različnih specialistov v arheologiji in jim neboječe zastavljal vprašanja. Na ta način serija javnosti zelo dobro predstavi, kaj je arheologija in kako poteka delo arheologov.

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Arheologija že dolgo ne preučuje le najdb, temveč je izredno široko in pestro raziskovalno področje, ki se ukvarja z vsemi vidiki življenja ljudi v preteklosti in njihovega okolja. S tem se dotika praktično vseh drugih možnih raziskovalnih področij in z njimi tesno sodeluje. Tako znotraj vede nastajajo raznovrstne specialistične veje preučevanja, na primer bioarheologija, zooarheologija, arheoastronomija, arheogenetika, arheobotanika ... Mednje sodi tudi geoarheologija, v katero sem se začel usmerjati s svojim delom. Gre za tesno sodelovanje z vedami, kot sta geologija in pedologija. Med drugim se osredotoča na preučevanje arheoloških plasti, ki so pomembni pričevalci o človeškem vedenju in okolju v preteklosti.