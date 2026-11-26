Nina Češnovar je raziskovalka na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Predstavite nam instrument, ki ga najpogosteje ali najraje uporabljate pri delu.

Mikroskop. Z njim pokukam v svet, kjer je kapljica gojišča skoraj velemesto, biofilm pa dobro organizirana soseska. Mikroorganizmi sicer ne pozirajo, vendar so pod povečavo presenetljivo fotogenični. Mikroskop je moj laboratorijski daljnogled: namesto v oddaljene galaksije gledam v bližnja, a prav tako skrivnostna vesolja.

Kako bi povprečno razgledanemu v največ sto besedah razložili, kaj raziskujete?

Raziskujem mikroorganizme, ki se znajdejo tam, kjer jih ne bi pričakovali, tudi na plastičnih polimerih. Zanimajo me glive, bakterije, alge in cianobakterije, ki se naselijo na plastiki, na njej zgradijo biofilm ter jo začnejo spreminjati ali razgrajevati. Preučujem posamezne mikrobe in njihove združbe, ker je tudi v mikroskopskem svetu ekipno delo pogosto učinkovitejše od solo kariere. Mikroorganizmom ponudim plastične polimere in preverjam, ali v njih vidijo odpadek, dom ali kosilo.

Lišaj s fasade pod mikroskopom SEM FOTO: Nina Češnovar

Zakaj imate radi znanost?

Nina Češnovar FOTO: osebni arhiv

Kaj dobrega bi vaše delo lahko prineslo človeštvu?

Ker je to edini poklic, kjer je radovednost uradna delovna obveznost in kjer te narava vsak teden preseneti z boljšo rešitvijo, kot bi si jo kdorkoli lahko izmislil za pisalno mizo. Obožujem tisti trenutek, ko se različni svetovi, biologija, kemija, materiali in celo umetnost, povežejo v povsem novo idejo.

Morda mikroorganizme ali mikrobne združbe, ki bodo pomagali plastiko učinkoviteje spreminjati, razgrajevati ali vključevati v nove biotehnološke procese. Ne iščem čarobnega mikroba, ki bi čez noč pojedel ves plastični odpadek, ampak majhne biološke korake, iz katerih bi nekoč lahko nastala uporabna rešitev. Narava ima več milijard let raziskovalnih izkušenj; jaz poskušam dovolj pozorno prebrati njen laboratorijski dnevnik.

Kdaj ste vedeli, da boste raziskovalka?

Raziskovalna žilica se je pokazala že takrat, ko je bila mamina kuhinja moj prvi laboratorij. Začelo se je z indikatorjem iz rdečega zelja, nadaljevalo z opazovanjem mikroorganizmov in malo manj uspešnim preverjanjem lastnosti plastičnih polimerov v mikrovalovni pečici. Zanimanje za polimere je poskus na srečo preživelo, mikrovalovna pečica malo slabše. Pravo znanstveno strast pa sem zares odkrila pod okriljem izjemnih mentorjev, pod vodstvom prof. dr. Ceneta Gostinčarja, v skupini prof. dr. Nine Gunde - Cimerman ter ob sodelovanju s prof. dr. Damjano Drobne. Ob njih sem spoznala, da se prava znanstvena veličina ne meri v centimetrih, ampak v širini obzorij in pogumu za povezovanje različnih svetov. Cene še danes čudovito usmerja mojo radovednost, Nina (z enako imenitnim imenom!) me uči modrosti in vztrajnosti, Damjana mi odpira pogled na širšo sliko sobivanja v naravi, mama pa je, kljub začetnim kuhinjskim poskusom, končno dobila nazaj svoj mir in svojo kuhinjo.

Kaj je ključna lastnost dobrega znanstvenika?

Radovedna trma. Dovolj radovednosti, da opaziš nepričakovano, in dovolj trme, da poskus ponoviš tudi takrat, ko ti mikroorganizmi že tretjič jasno pokažejo, kdo v laboratoriju v resnici odloča.

Nanostrukturirana površina mikroorganizmov pod SEM FOTO: Nina Češnovar

Katero bo najbolj prelomno odkritje ali spoznanje v znanosti, ki bo spremenilo tok zgodovine v času vašega življenja?

Prehod v dobo, ko bomo znali mikrobne združbe načrtno uporabiti za kroženje materialov in sanacijo onesnaženja. Ne en sam čudežni mikroskopski junak, ampak ubrane ekipe, v katerih vsak opravi svoj del naloge brez nepotrebnega sestankovanja.

Bi odpotovali na Mars, če bi se vam ponudila priložnost?

Da, če bi bila povratna vozovnica vključena in bi smela vzeti s seboj kolege in laboratorij. Mars brez vzorčenja bi bil samo zelo dolg izlet z nekoliko slabšo kulinarično ponudbo.

Biofilm na mikroplastiki pod mikroskopom SEM FOTO: Nina Češnovar

Kaj zanimivega poleg raziskovanja še počnete?

Rada imam dolge vožnje s kolesom in dvigovanje uteži. Očitno mi ni dovolj, da v laboratoriju preizkušam vzdržljivost mikroorganizmov, zato jo v prostem času preverjam še pri sebi, razlika je le v tem, da se mikrobi nad pogoji ne morejo pritožiti, jaz pa se lahko. Poleg tega z akrili in olji slikam na platno, nabiram gobe, ponoči pa se včasih odpravim na lov za glivami z UV-svetilko, saj nekatere pod njo čarobno zažarijo.

Na kateri vir energije bi stavili za prihodnost?

Na pametno prepletanje sončne energije, vetra in naravnih bioloških sistemov, od izkoriščanja fotosintetskih mikroorganizmov do krožnega pridobivanja energije iz odpadkov. Narava redko stavi vse na eno karto; tudi mi verjetno ne bi smeli.

S katerim znanstvenikom v vsej zgodovini človeštva bi šli na kavo?

Z Aleksandrom Flemingom. Zanima me, kaj si je mislil v tistem trenutku, ko je na pozabljeni petrijevki zagledal plesni, ki so uničile bakterije. Verjetno je najprej pomislil, da mu je nekdo katastrofalno slabo pomil posodo, preden je dojel, da gleda začetek medicine nove dobe.

Katero knjigo, film, predavanje, spletno stran s področja znanosti priporočate bralcu?

Slovenski podkast Metin list ali dokumentarec Čudovite glive (Fantastic Fungi). Prvi dokazuje, da lahko znanost sname belo haljo, sede na kavč in postane bolj napeta od vsake kriminalke, drugi pa ti na vizualno osupljiv način pokaže, da je podzemni svet gliv pravzaprav ekološki internet našega planeta. Po ogledu nobenega sprehoda po gozdu in nobene plesni v hladilniku ne boste več gledali z istimi očmi.

Cianobakterija pod svetlobnim mikroskopom FOTO: Nina Češnovar

Česa ne vemo o vašem področju, pa bi nas presenetilo?

Da plastika v naravi zelo hitro neha biti samo plastika. Mikroorganizmi jo prekrijejo z živahnim biofilmom, nekateri pa lahko opazno spremenijo tudi njeno površino ali kemijsko zgradbo. To sicer ne pomeni, da bo odvržena plastenka čudežno izginila do jutra, nam pa razkriva, da so mikrobi neizmerno iznajdljivi in da narava vedno najde način za kolonizacijo še tako nenavadnih habitatov.