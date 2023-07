Po 63 dnevih je končno poklical domov

Mali helikopter Ingenuity je 26. aprila na Marsu poletel že 52. zapored, čeprav so sprva načrtovali le pet demonstracijskih poletov. Še ne dva kilograma težak letalnik pa se je izkazal za precej bolj trpežnega in po dveh letih - prvič je na Marsu poletel 19. aprila 2021, še danes leta nad površjem sosednjega planeta in tako dodaja v zakladnico podatkov, za zbiranje katerih je trenutno zadolžen predvsem njegov večji vozeči brat Perseverance (in še starejši rover Curiosity).

No, helikopterček je po zadnjem poletu utihnil. Nasin laboratorij za reaktivni pogon JPL je z njim izgubil stik, ko se je spuščal proti novemu kraju pristanka. Pričakovali so, da se bo to zgodilo, saj se je spustil za hrib, ki mu je zastrl pogled na rover. Ta namreč igra vlogo relejnega »satelita«, helikopter ne komunicira z Zemljo neposredno, ampak signal pošlje svojemu vozečemu »bratu«, ta pošlje podatke satelitom v orbiti Marsa, ti pa nato v radijsko mrežo na našem planetu.

Ingenuity je potrpežljivo čakal na uresničitev načrta, ki ga je pripravila ekipa strokovnjakov, da se vnovič vzpostavi stik, ko bo rover znova na vidiku. In res, komunikacija je ponovno stekla 28. junija. Iz podatkov so razbrali, da je 52. polet trajal 139 sekund, dolg je bil 363 metrov. Med letom je posnel več fotografij površja.

Površje Marsa, kot ga je na 52. poletu videl mali letalnik. FOTO: JPL/NASA

Triinšestdeset dni je, ko je treba le potrpežljivo čakati, dolga doba. S helikopterčkom, ki je kot prvo plovilo na motorni pogon poletel na drugem planetu, je vse v najlepšem redu in že v prihodnjih tednih bo znova letel. Oba robotska raziskovalca sta trenutno na precej razgibanem terenu kraterja Jezero, helikopter leti pred roverjem in tako tudi pregleduje teren, da se vozilo ne bi kje zataknilo.