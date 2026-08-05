Po mladem slovenskem astronomu poimenovali asteroid

Astronom in komunikator znanosti dr. Rok Nežič raziskuje komete, a nedavno so po njem poimenovali asteroid. »To je bilo zelo prijetno presenečenje,« pravi raziskovalec, zaposlen na observatoriju in planetariju Armagh, ki je najstarejša znanstvena ustanova na Severnem Irskem. Rok Nežič je študijsko pot po gimnaziji nadaljeval v Veliki Britaniji, zdaj deluje na Severnem Irskem. FOTO: Andrew Marshall LeeZa uradna poimenovanja različnih nebesnih teles v vesolju je pristojna Mednarodna astronomska zveza (IAU), ki ima stroge smernice za poimenovanje različnih teles – od asteroidov, (ekso)planetov, zvezd do galaksij – ter značilnosti na njih. Le tako sta lahko zagotovljena znanstvena uporabnost in spoštovanje globalne kulturne dediščine. Za različna nebesna telesa veljajo različna pravila, kako ...