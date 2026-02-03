Po mokri vaji Nasa zamaknila izstrelitev odprave na Luno

Ameriška vesoljska agencija Nasa je danes zjutraj končala ključno vajo pred izstrelitvijo odprave Artemis 2. Gre za tako imenovano mokro vajo, ko izvedejo vse postopke in uro odštevajo do zadnjih sekund pred prižigom motorjev. V rezervoarje rakete SLS so natočili gorivo, ekipo so poslali na ploščad, da pripravijo kapsulo orion za prevoz posadke, nato so raketo tudi izpraznili.

Inženirji so med dvodnevnim testom premagali več izzivov in dosegli številne načrtovane cilje. A že med prenosom dogajanja je bilo jasno, da imajo težave, saj se je pokazalo, da gorivo med točenjem izteka. Ravno temu – odkrivanju morebitnih težav in njihovemu reševanju pred poskusom izstrelitve – pa je bila vaja tudi namenjena.

Da bi ekipam omogočili pregled podatkov in izvedbo druge podobne vaje s polnjenjem rezervoarjev rakete, bo Nasa zdaj kot najzgodnejši možni datum za testni polet določila marec.

Po prvotnih načrtih je bila prva možnost za izstrelitev že med 6. in 10. februarjem. A težave so prevelike, da bi si upali na krov rakete namestiti štiri astronavte.

Pri Nasi so še pojasnili, da bodo astronavti – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch in Jeremy Hansen – izpuščeni iz karantene, v kateri so od 21. januarja v Houstonu. Tako tudi ne bodo odpotovali na Florido, kjer bi tekle zadnje priprave na polet.

Na Floridi je premrzlo

Nasa je 31. januarja začela približno 49-urno odštevanje, ko vse teče, »kot bi šlo zares«. Pred in med polnjenjem rezervoarjev 2. februarja so inženirji spremljali, kako je mraz na Floridi vplival na sisteme, in uvedli postopke za zaščito strojne opreme. Nizke temperature so povzročile zamudo pri začetku polnjenja rezervoarjev, saj je bilo potrebno nekaj časa, da so se nekateri vmesniki segreli na sprejemljivo temperaturo, preden se je lahko začelo polnjenje z gorivom.

Med polnjenjem rezervoarjev so inženirji več ur odpravljali težave z uhajanjem tekočega vodika v vmesniku, ki se uporablja za dovajanje kriogenega goriva v jedro rakete, zato je bilo odštevanje večkrat prekinjeno. Poskusi za rešitev problema so vključevali ustavitev pretoka tekočega vodika v jedro rakete, da se je vmesnik lahko segrel in tesnila ponovno namestila, ter prilagoditev pretoka goriva.

Ekipe so na koncu vendarle uspešno napolnile vse rezervoarje. Inženirji so med testom izvedli prvi preizkus končnega odštevanja, a so se ure ustavile že pet minut pred koncem, saj je bilo uhajanje tekočega vodika preveliko, so pojasnili pri Nasi. Poleg uhajanja tekočega vodika je bilo treba ponovno priviti ventil, ki je povezan z nadzorom pritiska v kapsuli za posadko. Tega so namreč pred kratkim zamenjali. Tudi v tem delu testiranja so nastale zamude.

Hladno vreme, ki je vplivalo na več kamer in drugo opremo, ni oviralo dejavnosti mokre generalke, vendar bi bilo treba na dan izstrelitve temu posvetiti dodatno pozornost. Imeli so namreč več težav v komunikacijskih sistemih med ekipami, kar nikoli ni dobro.

Nasa se je zaradi vseh naštetih težav odločila, da je varnost seveda na prvem mestu in izstrelitev zamaknila za slab mesec.