    PREMIUM   D+   |   Znanoteh

    Po najdbi velikanskih kamnitih pasti se znanstveno delo šele začenja

    Arheološka najdba na Krasu je dosedanje razumevanje prazgodovine obrnila na glavo.
    Arheolog Dimitrij Mlekuž Vrhovnik meni, da se je romantično obdobje arheologije končalo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Arheolog Dimitrij Mlekuž Vrhovnik meni, da se je romantično obdobje arheologije končalo. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Mirt Bezlaj
    8. 1. 2026 | 05:00
    15:16
    A+A-
    Slovenska arheologa Dimitrij Mlekuž Vrhovnik z ljubljanske filozofske fakultete in Tomaž Fabec iz Zavoda za kulturno dediščino Slovenije sta v znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences oktobra objavila članek o odkritju velikanskih kamnitih lovskih struktur na Krasu, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale kot pasti pri lovu na črede divjadi. ​O najdbi, ki temeljito spreminja razumevanje evropske prazgodovine in so jo konec leta uvrščali tudi med lanska najpomembnejša arheološka odkritja​, smo se pogovarjali z Dimitrijem Mlekužem Vrhovnikom. Od objave vašega članka, s katerim ste svetu predstavili svoje odkritje, je že minilo nekaj časa. Kako se je nanj odzvala znanstvena srenja? Pričakujete morda kakšne kritike? Dobila sva veliko pozitivnih odzivov, tudi iz ...
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Zloraba položaja

    Nezakonito je izdajal zdravniška spričevala

    Cenjeni zdravnik Nardo Stegel je priznal zlorabo uradnega položaja ali pravic.
    Moni Černe 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Tragična smrt

    Odprl pipo, ki je bila pod napetostjo, za smrt krivijo električarja

    Zaradi usodne nesreče se zagovarjata električar Tomislav Pekolj in delodajalec Branko Matjaš.
    Tanja Jakše Gazvoda 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Domnom Prevcem

    Domen Prevc: Očitno se bom moral pogovoriti s sodniki

    Domen Prevc bo poskušal na jutrišnjem finalu 74. novoletne turneje v Bischofshofnu postaviti piko na i in natanko deset let po bratu Petru ujeti zlatega orla.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Digitalizacija zdravstva

    Je portal zVEM res šolski primer starizma državnega organa?

    Izvajalci bodo morali zagotavljati naročanje tudi telefonsko, osebno in po pošti, pravijo na ministrstvu za zdravje.
    Andreja Žibret 7. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Več iz teme

    arheologijadimitrij mlekuž vrhovnikKraspastilovske pastijelenitomaž fabec

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

