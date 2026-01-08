Po najdbi velikanskih kamnitih pasti se znanstveno delo šele začenja

Arheološka najdba na Krasu je dosedanje razumevanje prazgodovine obrnila na glavo.
Galerija
Arheolog Dimitrij Mlekuž Vrhovnik meni, da se je romantično obdobje arheologije končalo. FOTO: Leon Vidic/Delo
Slovenska arheologa Dimitrij Mlekuž Vrhovnik z ljubljanske filozofske fakultete in Tomaž Fabec iz Zavoda za kulturno dediščino Slovenije sta v znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences oktobra objavila članek o odkritju velikanskih kamnitih lovskih struktur na Krasu, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale kot pasti pri lovu na črede divjadi. O najdbi, ki temeljito spreminja razumevanje evropske prazgodovine in so jo konec leta uvrščali tudi med lanska najpomembnejša arheološka odkritja, smo se pogovarjali z Dimitrijem Mlekužem Vrhovnikom.
Od objave vašega članka, s katerim ste svetu predstavili svoje odkritje, je že minilo nekaj časa. Kako se je nanj odzvala znanstvena srenja? Pričakujete morda kakšne kritike?
Dobila sva veliko pozitivnih odzivov, tudi iz ...
Komentarji