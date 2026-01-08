Po najdbi velikanskih kamnitih pasti se znanstveno delo šele začenja

Arheološka najdba na Krasu je dosedanje razumevanje prazgodovine obrnila na glavo.

Slovenska arheologa Dimitrij Mlekuž Vrhovnik z ljubljanske filozofske fakultete in Tomaž Fabec iz Zavoda za kulturno dediščino Slovenije sta v znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences oktobra objavila članek o odkritju velikanskih kamnitih lovskih struktur na Krasu, ki so jih prazgodovinske skupnosti uporabljale kot pasti pri lovu na črede divjadi. ​O najdbi, ki temeljito spreminja razumevanje evropske prazgodovine in so jo konec leta uvrščali tudi med lanska najpomembnejša arheološka odkritja​, smo se pogovarjali z Dimitrijem Mlekužem Vrhovnikom. Od objave vašega članka, s katerim ste svetu predstavili svoje odkritje, je že minilo nekaj časa. Kako se je nanj odzvala znanstvena srenja? Pričakujete morda kakšne kritike? Dobila sva veliko pozitivnih odzivov, tudi iz ...