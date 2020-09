Po okužbi je ogroženo tudi srce

Odpoved srca na treningu

Precej verjetno je, da covid-19 lahko poškoduje srce tudi pri tistih okuženih, ki so bolezen preboleli na videz brez simptomov. Na to je v mnenjskem članku v reviji Scientific American opozorila doktorica medicine Carolyn Barber.O vseh lastnostih virusa sars-cov-2 in njegovem vplivu na telo še nekaj časa ne bo statistično dovolj zanesljivih podatkov, da bi lahko z gotovostjo napovedali, kako se bodo odzivali okuženi in kakšne bodo dolgoročne posledice za njihovo zdravje. Največ je znanega o vplivu virusa na pljuča, kjer lahko povzroči trajne poškodbe tkiva in s tem težave z dihanjem. Vse več pa je podatkov o poškodbah srca, in to tudi pri okuženih, ki niso razvili simptomov.V ZDA so posebno pozorni na športnike, ki so preboleli covid-19, saj so pri njih zaznali več primerov srčnih težav ob povečanem naporu. Predvsem je šlo za miokarditis, vnetje srčne mišice, ki ga najpogosteje povzročajo virusi, bakterije in imunski procesi, zdravniki pa med srčnimi zapleti opažajo tudi hujše aritmije. Več športnih lig se je zato odločilo, da odpovejo letošnjo sezono. Dokaz, da previdnost ni odveč, je smrt nigerijskega košarkarja Michaela Oja, ki se je pred slabim mesecem dni zaradi srčnega zastoja zgrudil med treningom v Beogradu, pred tem pa je bil potrjeno okužen z novim koronavirusom.Carolyn Barber pojasnjuje, da miokarditis lahko povzroči neposreden napad virusa na srce ali pa pretiran imunski odziv na okužbo, in kot kaže, ni povezan s starostjo, saj so srčne zaplete zaznali pri starejših in mlajših odraslih, pri nekaterih tudi mesec dni po okužbi.Po nekaterih poročilih je 7 odstotkov smrti zaradi covida-19 posledica vnetja srčne mišice, je zapisala in opozorila še na nemško raziskavo, po kateri so pri 78 odstotkih pacientov, ki so preboleli covid-19, mnogi od njih z blažjimi simptomi, celo po dveh mesecih ugotovili posledice bolezni na srcu.Barberjeva poudarja, da je okužba z novim koronavirusom v kombinaciji z miokarditisom nevarna predvsem za športnike, ki naj se ne bi naprezali na tekmovalni ravni vsaj še tri do šest mesecev po srčnih zapletih. Vsem pa svetuje, naj se s preprostimi ukrepi izognejo okužbi, saj je to še vedno najboljša zaščita pred virusom.